Sprzedaż samochodów. Jest lepiej niż rok temu. Pustoszeją stocki

W pierwszych dwóch dekadach września zarejestrowano 20 985 sztuk nowych samochodów osobowych, o 6,98% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - poinformował nas Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Zdjęcie We wrześniu nabywców znalazło 275 lexusów. Na zdjęciu nowy salon tej marki w Krakowie /INTERIA.PL

Bardzo duży wzrost odnotowały samochody dostawcze - 2 547 sztuk samochodów dostawczych, to o +46,89% więcej niż przed rokiem.

W tym czasie było 14 dni roboczych, o jeden dzień mniej niż rok wcześniej, jednak cały tegoroczny wrzesień będzie miał 22 dni robocze, o jeden więcej niż w 2019 roku.

Tak wysokie wskaźniki wzrostu rejestracji w bieżącym miesiącu nie są zaskoczeniem. Dokładnie przed rokiem zaczęły obowiązywać "zaktualizowane" przepisy związane z normą WLTP, w związku z czym w 2019 (a również w 2018) roku wrześniowe wyniki były nienaturalnie niskie.

Liderem w grupie modeli osobowych po 10 dniach września jest Skoda Octavia (1214), przed Toyotą Corollą (1167) i Toyotą Yaris (794).

W zestawieniu modeli dostawczych prowadzi Mercedes Sprinter (372), a dalej są Fiat Ducato (308) i Renault Master (278).

Po 20 dniach bardzo zyskały marki premium - zarejestrowano ich 3 918 sztuk, o 8,26% więcej niż rok wcześniej.

Poniżej ranking marek samochodów osobowych, zarejestrowanych w pierwszych dwóch dekadach września 2020 roku:

1. Toyota - 3 601 szt. 2. Skoda - 2 901 szt. 3. Volkswagen - 1 686 szt. 4. Mercedes - 1 226 szt. 5. Kia - 1 045 szt. 6. Hyundai - 1 006 szt. 7. Ford - 940 szt. 8. Renault - 915 szt. 9. BMW - 828 szt. 10. Audi - 744 szt. 11. Fiat - 601 szt. 12. Volvo - 572 szt. 13. Opel - 564 szt. 14. Suzuki - 549 szt. 15. Dacia - 537 szt. 16. Nissan - 510 szt. 17. SEAT - 411 szt. 18. Peugeot - 404 szt. 19. Citroen - 348 szt. 20. Lexus - 275 szt. 21. Mazda - 252 szt. 22. Honda - 250 szt. 23. Mitsubishi - 226 szt. 24. JEEP - 176 szt. 25. MINI - 119 szt. 26. Land Rover - 68 szt. 27. Alfa Romeo - 60 szt. 28. Porsche - 58 szt. 29. Subaru - 39 szt. 30. Jaguar - 24 szt. 31. DS - 17 szt. 32. Ssangyong - 10 szt. 33. Smart - 7 szt. 34. Bentley - 3 szt. 35. Maserati - 1 szt. 36. Abarth - 0 szt. 37. Aston Martin - 0 szt. 38. Ferrari - 0 szt. 39. Infiniti - 0 szt. Pozostałe - 12 szt. Razem - 20 985 szt.

Poniżej ranking marek pojazdów dostawczych, zarejestrowanych w pierwszych dwóch dekadach września 2020 roku:

1. Mercedes - 449 szt. 2. Fiat - 395 szt. 3. Ford - 344 szt. 4. Renault - 331 szt. 5. Volkswagen - 269 szt. 6. Toyota - 171 szt. 7. Opel - 109 szt. 8. Iveco - 106 szt. 9. Citroen - 102 szt. 10. Peugeot - 84 szt. 11. Dacia - 76 szt. 12. Skoda - 33 szt. 13. MAN - 32 szt. 14. Nissan - 14 szt. 15. Hyundai - 7 szt. 16. Mitsubishi - 5 szt. 17. Isuzu - 2 szt. 18. Fuso - 1 szt. Pozostałe - 17 szt. Razem - 2 547 szt.

Co ciekawe w dość szybkim tempie pustoszeją stocki dealerskie. Jak powiedział Interii Drzewiecki w niektórych markach zaczyna brakować samochodów na placach, a produkcja, chociaż przyspiesza, to wciąż jeszcze jest nieco opóźniona w stosunku do pierwotnych planów.



Dobrą passę widać też w sprzedaży on-line. "My widzimy wzrost zapytań oraz leadów w naszym autokatalogu" - dodał. "Inne serwisy notują podobny trend. Jesteśmy w coraz większym stopniu przygotowani do zakupów on-line, chociaż wciąż, niektórzy z nas wciąż chcą zobaczyć auto, nawet z wykorzystaniem narzędzi sieciowych".

Dobre wyniki nie muszą jeszcze oznaczać, że do końca roku producenci nadrobią pandemiczne straty. Jest jednak nadzieja, że dziura nie będzie tak duża jak pierwotnie zakładano.