Spadek sprzedaży nowych samochodów w Polsce

W sierpniu 2021 r. zarejestrowano w Polsce ponad 38,7 tys. aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t. To spadek o prawie o 2 proc. rdr i niespełna 13 proc. w ujęciu miesięcznym - podał w piątek Instytut Samar. Wskazał, że 3 na 4 nowe samochody w sierpniu nabyły firmy.

Dane skumulowane za osiem miesięcy w liczbie 363 tys. 956 sztuk, wykazują na wzrost sprzedaży o 24,54 proc. rdr - dodano w raporcie.

Według Instytutu Samar, to drugi z rzędu (a trzeci w tym roku) spadek sprzedaży zanotowany po pięciu miesiącach wzrostu (liczonego rok do roku). "Tradycyjnie lipiec i sierpień to okres letnich wakacji i urlopów, w którym popyt na samochody jest niższy. Warto jednak zwrócić również uwagę na trwające od kilku miesięcy ograniczenia w dostępności aut ze względu na problemy z półprzewodnikami. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana, co odbija się wyraźnie na dostawach samochodów i kondycji rynku" - wskazał.

Analitycy Samaru zwrócili uwagę, że uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w sierpniu 2021 roku wchłonął nieco ponad 37 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne - zaznaczyli.

Samar podał, że w sierpniu 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 24,4 proc.. Udział firm osiągnął poziom 75,6 proc.

Jak wyjaśniono, w liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 25 tys. 112 aut. Udział klientów firmowych w 2021 roku wyniósł 74,36 proc.. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie "osób fizycznych". Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć - podano.

Według prognoz Samaru w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie ok. 480 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 12,2 proc. rdr.

