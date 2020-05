Rynkowy dramat. Tak źle nie było od dawna!

Strach przed koronawirusem i zamknięcie wydziałów komunikacji miało druzgocący wpływ na sprzedaż nowych aut w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami popyt na nowe samochody w kwietniu drastycznie zmalał.

Zdjęcie Przez koronawirusa sprzedaż nowych aut mocno spadła /Getty Images Motorynek Czy koronawirus doprowadzi do spadku cen aut?

Jak wynika z raportu Instytutu Samar, rejestracje nowych samochodów osobowych w ubiegłym miesiącu zamknęły się liczbą 15 241 (dane za CEPiK). W porównaniu rok do roku oznacza to spadek o rekordowe 67,14 proc. (-31 400 pojazdów). Skumulowana liczba rejestracji w bieżącym roku to około 123 tys. pojazdów, czyli o 34 proc. mniej niż przed rokiem.

Reklama

Bez zmian pozostał profil nabywców. Aż za 71,2 proc. kwietniowych rejestracji nowych aut odpowiadały firmy. To więcej niż ubiegłoroczna średnia (67,8 proc.). Należy jednak pamiętać, że wg CEPiK spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą klasyfikowane są jako "klienci indywidualni". W rzeczywistości udział firm w strukturze nabywców jest więc jeszcze większy!

Piętnaście pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej - w stosunku do ubiegłego roku - zanotowało wyraźny spadek liczby sprzedanych pojazdów.

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W bieżącym roku nabywcy zarejestrowali dotychczas w Polsce 18 774 nowe auta tej marki, co oznacza spadek o 7,35 proc. Udział Toyoty w rynku wyniósł 15,28 proc. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 17 049 szt. - o 28,22 proc. mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,87 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 10 497 samochodów - aż o 44,00 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,54 proc. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze: 4. Kia (7 530 rejestracji, spadek o 22,07 proc.) i 5. Hyundai (5 787 rejestracji, spadek o 32,24 proc.).

W pierwszym kwartale 2020 roku największy spadek sprzedaży zanotował Opel. 4060 rejestracji oznacza, że dealerzy niemieckiej marki dostarczyli polskim nabywcom aż o 65,8 proc. mniej aut niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najczęściej kupowanym nowym autem w tym roku jest obecnie Toyota Corolla (6 100 rejestracji; +54,31 rok do roku). Drugie miejsce zajmuje Skoda Octavia (5 147 rejestracji; -25,60 proc.). Trzecie - Toyota Yaris (4 621 rejestracji; -15,34 proc.). Pierwszą piątkę zamykają: 4. Skoda Fabia (3 913 rejestracji, -39,74 proc.) i Toyota RAV4 (2 775 rejestracji; +92,44 proc.).

Według prognoz IBRM Samar bieżący rok zamknie się w Polsce sprzedażą około 475 tys. nowych aut o DMC do 3,5 tony. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut (spadek o 24,4 proc. rok do roku), a pojazdów dostawczych - 55 tys. egzemplarzy (-21 proc.).