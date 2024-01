Rekordowa sprzedaż hybryd Toyoty. Jeden model był bezkonkurencyjny

Spis treści: 01 W 2023 r. Toyota sprzedała więcej hybryd

W 2023 r. Toyota sprzedała więcej hybryd

Polski oddział Toyoty pochwalił się, że w 2023 roku ustanowił kolejny rekord sprzedaży hybryd w naszym kraju - 70 303 aut, a to oznacza wynik o prawie 20 tys. samochodów lepszy niż rok wcześniej (wzrost o 37 proc.). Udział napędów hybrydowych w łącznej sprzedaży samochodów osobowych marki wyniósł aż 78 proc. - o 10 punktów procentowych więcej niż w 2022 roku. Ubiegły rok był dla japońskiej marki ważny w naszym kraju z jeszcze jednego powodu. Całkowita sprzedaż samochodów osobowych i użytkowych wyniosła 101 100 egzemplarzy - najwięcej w polskiej historii marki.

Sprzedaż hybryd Toyoty. Który model liderem?

W swojej ofercie Toyota ma dziewięć modeli oferowanych z napędami hybrydowymi. Najpopularniejszą hybrydą od japońskiego producenta jest w naszym kraju dotychczasowy lider - Corolla. W minionym roku sprzedano 21 756 egzemplarzy tego samochodu. W porównaniu z rokiem 2022 jest to wzrost o 9 092 sztuk więcej. W oferowanej w trzech wersjach nadwoziowych Corolli można znaleźć dwa układy hybrydowe - 140-konny z silnikiem benzynowym o pojemności 1,8 l i tzw. 2,0 Hybrid Dynamic Force o mocy 196 KM. Hybrydowe wersje Corolli stanowiły 76 proc. sprzedaży. To o 17 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Nie bez znaczenia dla popularności hybryd w przypadku Corolli był fakt, że wersję z silnikiem spalinowym (1,5 l o mocy 125 KM, do wyboru skrzynia manualna i automatyczna) można nabyć tylko w przypadku odmiany sedan. Hatchback i kombi mają w swojej ofercie wyłącznie hybrydy.

Zdjęcie Najchętniej kupowaną przez Polaków hybrydą Toyoty była Corolla. / materiały prasowe

Na kolejnych miejscach C-HR i Yaris Cross

Drugie miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż hybryd zajął model C-HR z wynikiem 11 694 samochodów. Jest to wynik niemal o 3,8 tys. wyższy niż rok wcześniej. Schodząca z rynku pierwsza generacja modelu oferowana z układem o mocy 122 KM (silnik benzynowy o pojemności 1,8 l) oraz 184 KM (silnik benzynowy o pojemności dwóch litrów). Wchodząca na rynek druga generacja dostępna jest z układem generującym 140 KM (silnik 1,8) oraz 197 KM (silnik 2,0). Oba oferowane są z napędem na przód lub z napędem na cztery koła AWD-i. Wkrótce do gamy dołączy hybryda plug-in o mocy 223 KM.

Zdjęcie Toyota C-HR to druga najpopularniejsza hybryda marki w Polsce w 2023 roku. / materiały prasowe

Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż hybryd znalazł się Yaris Cross, który sprzedał się w liczbie 11 573 sztuk. To o ponad 3 tys. lepszy wynik względem roku poprzedniego. Model oferowany jest ze 116-konną hybrydą (silnik o pojemności 1,5 l) z napędem na przód lub na cztery koła (AWD-i) oraz ze 125-konnym silnikiem benzynowym 1,5 (do wyboru skrzynia manualna lub automat). Z wyliczeń polskiego przedstawicielstwa Toyoty wynika, że na odmianę hybrydową zdecydowali się nabywcy 87 proc. sprzedanych aut (wzrost o 5 punktów proc.).

Zdjęcie Podium najpopularniejszych hybryd Toyoty zamyka Yaris Cross. / materiały prasowe

Ile samochodów hybrydowych Toyoty sprzedano w Polsce w ciągu 20 lat?

Dużą popularnością cieszyły się także hybrydowe wersje RAV4 (7 640 egzemplarzy), Yarisa (7 226 egz.), Corolli Cross (5 702) i Camry (4 107). W Polsce Toyota sprzedała też 432 sztuki Highlandera w odmianie hybrydowej i 173 egzemplarze Priusa. Podsumowano również ostatnie 20 lat hybryd Toyoty na naszym rynku. Od 2004 roku, kiedy to w Polsce pojawiło się pierwsze auto marki z napędem hybrydowym (Prius drugiej generacji) sprzedano 272 885 aut z tego typu napędem.