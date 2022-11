Purosangue hitem sprzedaży. Ferrari wstrzymuje zamówienia

Premiery Ferrari twierdzi, że wcale nie pokazało SUV-a. Czym zatem jest Purosangue?

Sportowe SUV-y cieszą się na świecie ogromną popularnością - zwłaszcza, gdy są one dziełem marek kojarzonych dotychczas z produkcji wyłącznie wyczynowych modeli. Dowodem na to niech będzie Ferrari Purosangue - włoska nowość stanowiąca bezpośrednią konkurencję dla Lamborghini Urusa czy Astona Martina DBX.

Jak donoszą zachodnie media, pojazd ten już teraz okazał się prawdziwym hitem sprzedażowym, a producent zanotował rekordową liczbę zamówień. Dość powiedzieć, że popyt na ten niezwykły model okazał się na tyle duży, że Ferrari zdecydowało się na tymczasowe wstrzymanie jego produkcji

Co ciekawe - działanie to jest podyktowane nie tylko kwestiami ograniczeń produkcyjnych, ale przede wszystkim chęcią podtrzymania statusu ekskluzywności samochodu. Enrico Galliera - szef Ferrari ds. marketingu - już wcześniej dał do zrozumienia, że marka sygnowana czarnym koniem będzie celowo regulować sprzedaż Purosangue.

Zdjęcie Ferrari Purosangue / materiały prasowe

Obecnie na odbiór modelu trzeba czekać nawet dwa lata.

Supermocny, superdrogi

Ferrari Purosangue skrywa pod maską 6,5-litrowy, wolnossący silnik V12. Generuje on 725 KM mocy i 716 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie samochodu od 0 do 100 km/h wynosi 3,3 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi 310 km/h.

Cenę samochodu otwiera kwota 400 tys. dolarów.

***