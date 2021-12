Premiery Volkswagen T-Roc po liftingu

T-Roc od swojego rynkowego debiutu pod koniec 2017 roku zdobył już ponad milion klientów. Po czterech latach zdecydowano się na lifting, który oprócz kilku detali, nie przyniósł z zewnątrz szczególnych zmian - widać je jednak we wnętrzu.



To co różni odświeżonego SUVa to przede wszystkim lepsze materiały oraz wykończenie deski rozdzielczej. Zamiast twardego plastiku, producent postawił na zastosowanie większej ilości miękkich materiałów. Wykorzystano nowy centralny ekran dotykowy służący do obsługi systemu infotainment. W zależności od wybranej wersji jego przekątna wynosi 6,5 lub 9,2 cala. Ekran wirtualnych zegarów ma teraz 8 cali, a w wersji Digital Cockpit Pro nawet 10,25 cala. Zamiast dotychczasowego panelu klimatyzacji z pokrętłami na jego miejscu zagościł dotykowy panel.



Nowego T-Roca można wybrać w trzech wersjach wyposażenia (Life, Style oraz R-Line) z jednym z trzech silników benzynowych lub jedną jednostką Diesla. Można je skonfigurować z 6-biegowym manualem lub z 7-biegową skrzynią automatyczną. Paletę otwiera trzycylindrową jednostka 1.0 TSI o mocy 110 KM, dostępna od 101 190 zł. Uzupełniają ją czterocylindrowe silniki 1.5 TSI o mocy 150 KM (104 890 zł) oraz 2.0 TSI o mocy 190 KM (148 190 zł) - ten drugi wariant jako jedyny dostępny jest z napędem na wszystkie koła. Ofertę wieńczy wysokoprężny silnik 2.0 TDI o mocy 150 KM, którego ceny startują już od 143 690 zł.

