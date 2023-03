Polacy mogą żyć bez zmywarki. Ale nie potrafią bez samochodu

Spis treści: 01 W 2003 roku mniej niż połowa polskich rodzin miało samochód

02 W 2018 roku własnym autem dysponowało już 2/3 rodzin

03 Dla Polaków samochód to narzędzie niezbędne do życia Tak wynika z danych GUS, które przytoczonych w raporcie HRE Investmenst.

Na przestrzeni minionego 20-lecia Polacy coraz chętniej kupowali także telefony komórkowe, pralki, laptopy i zmywarki.

W 2003 roku mniej niż połowa polskich rodzin miało samochód

W 2003 roku dokładnie 44,7 proc. gospodarstw domowych miało samochód. Od tamtej pory liczba rodzin, które dysponowały własnym autem systematycznie rosła. Już 2006 roku niemal połowa (49,5 proc.) gospodarstw domowych miało samochód, a w 2009 roku było to już 57,4 proc.

Trzy lata później odsetek rodzin z własnym autem sięgnął 60,1 proc, a w 2015 roku - 62,8 proc.

W 2018 roku własnym autem dysponowało już 2/3 rodzin

Liczba samochodów w dyspozycji polskich rodzin rosła również w ostatnich latach. W 2018 roku po raz pierwszy dwie na trzy rodziny miały własne auto (66,2 proc), w 2020 roku odsetek wzrósł do 71,4 proc, a w 2021 - 72,3 proc.

Reklama

Dla Polaków samochód to narzędzie niezbędne do życia

Okazuje się wiec, że Polacy jeśli nawet nie kochają samochodów, to uważają je za przedmiot niezbędny do życia. Zdecydowanie bardziej niezbędny niż kuchenka mikrofalowa, którą w 2021 roku miało 63,8 proc. gospodarstw, czy zmywarka (47,6 proc). I to mimo tego, że nabywanie sprzętów AGD stanowi zwykle znacznie mniejszy wysiłek finansowy niż kupowanie i utrzymywanie samochodu.

Warto, by zdały sobie z tego sprawę wszelakie ruchy aktywistyczne, które za cel nadrzędny uważają walkę z samochodami.

***