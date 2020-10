Pierwszy raz za czasów pandemii wzrosła sprzedaż aut

​Sprzedaż aut we wrześniu, po raz pierwszy podczas pandemii, była w Polsce wyższa niż w ubiegłym roku - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Wrzesień nie był zły, ale sytuacja jest daleka od normalności /Getty Images

Jak zauważa "DGP", 43 tys. nowych zarejestrowanych aut to wynik lepszy niż w 2019 r. Wzrost wyniósł 9,4 proc., kontrastując z innymi wskaźnikami - np. nastrojami konsumentów wskazanymi w indeksie GUS (we wrześniu: minus 15 proc.).

"Liczyliśmy się z tym, że wrzesień zakończymy na plusie, bo ubiegłoroczny był najgorszym miesiącem w 2019 r. ze względu na wejście nowych regulacji dotyczących emisji CO2. Nie powoduje to zmian naszych prognoz na koniec grudnia. Jeśli nie dojdzie do paniki, spowolnienia po wyczerpaniu się środków z tarcz czy ograniczeń związanych z nowymi ogniskami epidemii, spadek sprzedaży wyniesie ok. 25 proc." - mówi w "DGP" Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.