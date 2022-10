Premiery BMW M3 Touring - pierwsze takie w historii

Chociaż polska premiera BMW M3 Touring miała miejsce w lipcu tego roku, dopiero teraz przedstawiciele niemieckiego producenta udostępnili oficjalny konfigurator modelu. Dzięki niemu poznaliśmy ceny bazowej wersji samochodu oraz szerokie możliwości jego personalizacji.

Ceny pierwszego w historii M3 kombi rozpoczynają się na naszym rynku od 484 500 zł. W tej kwocie otrzymujemy samochód w mocniejszej odmianie Competition i tylko z napędem na wszystkie koła. Jak pisaliśmy już wcześniej, taka konfiguracja wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla - mimo wszystko - stosunkowo wszechstronnego auta. Dzięki temu właściciel będzie mógł cieszyć się wzorową trakcją i bez obaw korzystać z możliwości 510-konnego silnika, katapultującego auto do 100 km/h w 3,6 s.

Zdjęcie BMW M3 Touring / Michał Domański / INTERIA.PL

Drogo? Może być drożej

Powyższa kwota upoważnia nas do przebierania pomiędzy dziewięcioma różnorodnymi lakierami, a także dwoma rodzajami kutych felg. Standardowym wyposażeniem jest skórzana, czarna tapicerka oraz czarne listwy zdobiące deskę rozdzielczą.

Oczywiście sam wybór kolorów, dekorów oraz tapicerek jest dużo większy, jednak ich wybór oznacza wyłożenie także większej ilości pieniędzy. Przykładowo lakier Frozen White z brylantowym połyskiem to wydatek 15 500 złotych, a skórzana tapicerka o pełnym zakresie w barwach Orange/Black to kolejne 10 200 zł. BMW zachęca także do skorzystania z dodatkowych pakietów, wśród których największą uwagę przyciąga M Driver za 11 100 zł. Zwiększa on prędkość maksymalną ze standardowych 250 km/h do 280 km/h.

Przebierając w dostępnych opcjach bez problemu możemy zatem przekroczyć kwotę 600 000 zł.

Zdjęcie BMW M3 Touring - konfigurator BMW / INTERIA.PL

Jak podaje producent produkcja pierwszych samochodów ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. BMW M3 Touring będzie powstawać obok swojego brata M3 sedan w fabryce w Monachium.

***