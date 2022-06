"Co piąty polski kierowca planuje przeznaczyć na auto używane od 31 do 50 tys. zł Co szósty kierowca chce przeznaczyć na zakup pojazdu z drugiej ręki od 51 do 100 tys. zł (17 proc.). Nie dziwi jednak fakt, że według naszego badania takie plany snują jedynie najbogatsi ankietowani z dochodem od 7 tys. zł netto w górę" - komentuje Paweł Śnigurski, specjalista ds. finansowania pojazdów używanych z Departamentu Sprzedaży i Współpracy z Importerami z Santander Consumer Multirent