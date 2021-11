Pierwsza jazda Opel Grandland - mocno odświeżony

Na tyle wyceniono podstawową wersję Business Edition. Taki samochód posiada m.in. cyfrowy kokpit Pure Panel, integrujący wyświetlacze kierowcy oraz ekran systemu multimedialnego z radiem cyfrowym, Bluetooth i projekcją telefonu, podgrzewane przednie fotele i kierownicę.

Samochód posiada również system ostrzegania przed najechaniem na pojazd poprzedzający z funkcjami hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych, asystenta utrzymania w pasie ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz tempomat z ogranicznikiem prędkości. Bezpieczeństwo użytkowania podnoszą również przednie i tylne czujniki parkowania, asystent parkowania automatycznego, kamera cofania oraz system monitorowania martwego pola.

Podstawowa wersja Business Edition jest wyposażona w silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa, który rozwijają moc 130 KM.

W ofercie znajdzie się również Grandland Hybrid i Hybrid4, czyli dwie wersje z napędem hybrydowym typu plug-in.





Grandland Hybrid dysponuje mocą systemową 224 KM (360 Nm). Zespół napędowy składa się z turbodoładowanego, czterocylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1,6 litra z bezpośrednim wtryskiem paliwa, rozwijającego 180 KM i silnika elektrycznego o mocy 110 KM oraz akumulatora litowo-jonowego o pojemności 13,2 kWh. Silnik elektryczny jest sprzężony ze zelektryfikowaną ośmiobiegową przekładnią automatyczną, a samochód z takim napędem przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy.

Na zasilaniu wyłącznie elektrycznym Grandland może rozpędzić się do 135 km/h. Maksymalna prędkość samochodu to 225 km/h.

Opel Grandland Hybrid w wersji GS Line oferowany jest w cenie od 185 700 zł.

Natomiast Opel Grandland Hybrid4, dzięki dodatkowemu silnikiowi elektrycznemu na tylnej osi o mocy 113 KM dysponuje mocą systemową 300 KM (520 Nm). Przedni silnik elektryczny przekazuje moc na przednie koła za pośrednictwem sterowanej elektrycznie ośmiobiegowej przekładni automatycznej. Drugi silnik, wraz z mechanizmem różnicowym, jest zintegrowany z tylną osią. Opel Grandland Hybrid4 przyśpiesza do 100 km/h w 6,1 s, a jego prędkość maksymalna to 235 km/h.

W samochodzie działa system przechwytywania energii kinetycznej w czasie hamowania, która w przeciwnym razie ulegałaby rozproszeniu w postaci ciepła. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby pracy układu odzyskiwania energii, w których silniki elektryczne działają jak generatory, a wytworzona energia elektryczna wraca do akumulatora o pojemności 13,2 kWh. Zasięg w trybie elektrycznym to około 55-65 km.

To nie wszystkie wersje napędowego Grandlanda. Czterocylindrowy diesel o pojemności 1,5 l i mocy 130 KM (300 Nm) jest dostępny z ośmiobiegową przekładnią automatyczną.

Taką samą moc 130 KM oraz 230 Nm momentu obrotowego oferuje wykonany w całości z aluminium silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra, z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Silnik jest dostępny z sześciobiegową przekładnią manualną lub ośmiobiegową przekładnią automatyczną.