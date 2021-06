Odświeżony Volkswagen Tiguan Allspace z polskimi cenami

Pół roku po wejściu na rynek zmodernizowanego Tiguana drugiej generacji, dołącza do niego przedłużona wersja Allspace po liftingu.

Premiery Volkswagen Tiguan Allspace zmodernizowany

Ceny odświeżonego Tiguana Allspace'a zaczynają się od 122 690 zł, za wersję nazwaną po prostu Tiguan. Znajdziemy w niej 17-calowe alufelgi, reflektory LED, klimatyzację manualną, radio z ekranem 6,5 cala, funkcję awaryjnego hamowania oraz asystenta pasa ruchu. Silniki do wyboru to tylko 1.5 TSI oraz 2.0 TDI, oba o mocy 150 KM, mające skrzynie manualne oraz napęd na przód. Cena diesla to 133 490 zł.

Kosztująca 138 890 zł odmiana Life oferuje dodatkowo 18-calowe felgi, asystenta świateł drogowych, czujniki parkowania przód/tył, klimatyzację trzystrefową, cyfrowe wskaźniki, adaptacyjny tempomat, radio z ekranem 8 cali. Gama silników pozostaje taka sama, jak w bazowej wersji, ale do obu jednostek można dokupić skrzynię DSG.



Przynajmniej 161 190 zł zapłacimy za wersję Elegance, oferującą dodatkowo matrycowe reflektory, kamerę cofania, elektryczną klapę bagażnika, alarm, oświetlenie nastrojowe oraz system bezkluczykowy. Gama silnikowa nie jest w tym przypadku ograniczona i dostępne są jednostki 2.0 TSI o mocy 190 oraz 245 KM (obie standardowo z DSG i 4MOTION), wycenione odpowiednio na 177 890 zł oraz 188 690 zł, a także 200-konny diesel, kosztujący 190 890 zł (wersja 240 KM nie jest dostępna po liftingu).



Najdroższa w gamie jest odmiana R-Line, która wyróżnia się głównie sportową stylizacją oraz sportowymi elementami wnętrza i dedykowaną tapicerką. Jej cena to 167 690 zł.

