Nowy Volkswagen Tiguan już w polskich salonach. Cennik i oferta zaskakują

Nowy Volkswagen Tiguan - wersje i silniki

Volkswagen Tiguan to bardzo ważne auto niemieckiego koncernu. Świadczy o tym głównie jego popularność, bowiem na przestrzeni ostatnich dwóch ostatnich lat, Niemcy wyprodukowali 1,2 mln egzemplarzy tego SUV-a. Z kolei od samego debiutu pierwszej generacji w 2007 roku, do klientów dostarczono ponad 7,5 mln egzemplarzy. Czy trzecia odsłona również odniesie wielki sukces? Nowe samochody właśnie trafiły do polskich salonów.

Na dobry początek auto będzie dostępne w czterech wersjach wyposażenia - Tiguan, Life, Elegance i Special Edition. Klienci będą mogli wybierać pomiędzy jednym z trzech silników: benzynowym 1.5 eTSI o mocy 130 KM lub 150 KM lub wysokoprężnym 2.0 TDI o mocy 150 KM.

Niezależnie od wybranej wersji, wszystkie warianty będą standardowo wyposażone w automatyczną, dwusprzęgłową skrzynię DSG. Podobnie jak w modelach rodziny ID i nowym Passacie, dźwignia zmiany przełożeń będzie zastąpiona intuicyjnym przełącznikiem po prawej stronie kolumny kierownicy. Z czasem do oferty dołączy sportowo nacechowana wersja R-Line oraz kolejne wersje napędowe. W późniejszym etapie w konfiguratorze pojawią się mocniejsze benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe (eHybrid), które już w standardzie będą dostępne z napędem 4MOTION (na wszystkie koła). Hybrydy ładowane z gniazdka przejadą bezemisyjnie prawie 100 km. Pełna gama jednostek prezentuje się następująco:

1.5 eTSI - 130 KM

1.5 eTSI - 150 KM

2.0 TSI 4MOTION - 204 KM

2.0 TSI 4MOTION - 265 KM

2.0 TDI - 150 KM

2.0 TDI 4MOTION - 193 KM

eHybrid - 204 KM

eHybrid - 272 KM

Zdjęcie Volkswagen Tiguan (2024) / Volkswagen / materiały prasowe

Nowy Volkswagen Tiguan - jakie wyposażenie i ceny?

Volkswagen Tiguan w bazowej odmianie “Tiguan" z 2-litrowym dieslem o mocy 150 KM (od 163 890 zł) jest wyposażony w następujące elementy:

Digital Cockpit- Cyfrowy zestaw wskaźnik wskaźników z komputerem pokładowym o przekątnej 10,25", personalizowany

Reflektory LED Plus z funkcją automatycznej regulacji zasięgu

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic", 1- strefowa, z filtrem "Air Care"

Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu

Wybór profilu jazdy

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

System Rear Assist - kamera cofania

Zdjęcie Volkswagen Tiguan (2024) / Volkswagen

Wersja wyposażenia “Life" jest dostępna od 153 390 zł. Pod maską pracuje silnik 1.5 eTSI o mocy 130 KM. Samochód jest wyposażony w następujące elementy:

Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji Discover Media

System radiowy Ready2Discover z wyświetlaczem 12,9 cali

Klimatyzacja "Climatronic", regulowana automatycznie, 3-strefowa z panelem do sterowania z tyłu

Park Assist - system wspomagania parkowania z czujnikami parkowania

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcją ostrzegania przy wysiadaniu z samochodu

Zdjęcie Volkswagen Tiguan (2024) / Volkswagen

Z kolei wersja “Elegance" z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM jest dostępna od 179 590 zł. Lista wyposażenia obejmuje m.in.:

Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji Discover Media

Reflektory przednie LED

Tylne światła LED z funkcją 3D

Podgrzewane fotele przednie z funkcją masażu

Multifunkcyjną, podgrzewaną kierownicę z łopatkami do zmiany biegów



Nowy Volkswagen Tiguan - polskie ceny Silnik/Wersja Tiguan Life Elegance Special Edition 1.5 eTSI 130 KM - 153 390 zł - 154 190 zł 1.5 eTSI 150 KM - 161 790 zł 179 590 zł 162 590 zł 2.0 TDI 150 KM 163 890 zł 174 590 zł 192 390 zł 175 390 zł

Nowy Volkswagen Tiguan - systemy bezpieczeństwa

Nowy Volkswagen Tiguan jest standardowo wyposażony w wiele systemów asystujących tj. Side Assist (ostrzeganie o pojazdach w martwym polu lusterek), Front Assist (autonomiczne hamowanie awaryjne), Lane Assist (system utrzymywania pasa ruchu), Rear View (system kamer cofania) czy dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych. Opcjonalnie auto można doposażyć w Park Assist Pro czy Trailer Assist (do wspomagania manewrowania z przyczepą).