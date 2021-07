Nowy Lexus NX z polskimi cenami

Premiery Lexus NX drugiej generacji. Największe zmiany we wnętrzu

Bazowy Lexus NX 350h FWD z podstawowym wyposażeniem, został wyceniony na 199 900 zł. Jego hybrydowy układ napędowy oferuje 242 KM, a seryjnie otrzymamy między innymi 18-calowe felgi aluminiowe, nawigację z 9,8-calowym ekranem ekran z nawigacją chmurową, pakiet systemów bezpieczeństwa, światła LED oraz kamerę cofania. Dopłacając 10 tys. zł kupimy wersję z napędem E-FOUR czyli z dodatkowym silnikiem elektrycznym, napędzającym tylną oś.

Producent przewiduje, że największą popularnością w gamie Lexusa NX będzie cieszyła się wersja Prestige, kosztująca 239 900 PLN. Jej wyposażenie obejmuje między innymi rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa LSS 3+, asystenta głosowego, inteligentny kluczyk, elektryczną regulację przednich foteli z podparciem lędźwiowym, oraz otwieranie klapy bagażnika ruchem nogi.

Reklama

Lexus NX 2021 1 / 19 Lexus NX Źródło: udostępnij

Jedyną alternatywą silnikową w nowym Lexusie NX jest wersja 450h+. To hybryda plug-in z napędem na obie osie, mocą 306 KM i dającą możliwość przejechania do 63 km na prądzie. Jej ceny zaczynają się od 289 900 zł.



Lexus od dzisiaj zbiera zamówienia na nowego NXa, a od 5 do 23 sierpnia w salonach marki będą się odbywały pokazy przedpremierowe.