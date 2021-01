Nowa Dacia Sandero z polskimi cenami

Polskie przedstawicielstwo Dacii zdradziło podczas dzisiejszej konferencji ceny nowej generacji Sandero, zarówno w zwykłej wersji, jak i uterenowionej Stepway.

Zdjęcie Dacia Sandero Stepway? / Premiery Nowe Dacie Logan i Sandero. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zupełnie nowe odsłony Sandero oraz Logana zostały zaprezentowane już w zeszłym roku. Modele zbudowano na modularnej płycie podłogowej CMF-B i wyróżniają się one o wiele nowocześniejszą stylistyką oraz ciekawszym wnętrzem, niż w przypadku poprzedników.

Ceny Logana poznamy dopiero na wiosnę, ale cennik Sandero przedstawiono już teraz. Gama silnikowa została ograniczona do 3-cylindrowej, litrowej jednostki, która w bazowej wersji bez doładowania (SCe) generuje 65 KM. Z kolei odmiana z turbo (TCe) występuje w aż trzech konfiguracjach. Do wyboru jest wersja 90-konna, 95-konna zestawiona ze skrzynią CVT oraz 100-konna z fabryczną instalacją LPG. Dacia nie przewiduje wprowadzenia do oferty silnika Diesla.

Do wyboru będą trzy wersje wyposażenia. Bazową Access kupimy tylko z 65-konnym silnikiem i wyceniono ją na 40 900 zł. Kolejna to Essential za 45 900 zł, a topowa nazywa się Comfort (48 900 zł). Z kolei Sandero Stepway (czyli wersja z podniesionym zawieszeniem i plastikowymi osłonami) dostępna jest tylko z silnikami TCe 90 i TCe 100 LPG oraz wyposażeniem Essential (53 400 zł) oraz Comfort (56 900 zł). Przedstawiciele Dacii zwracają uwagę, że za mocniejszą o 10 KM odmianę wyposażoną w fabryczne LPG, trzeba dopłacić zaledwie 1000 zł.