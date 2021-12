Testy Mercedes S 400 d 4MATIC Long. Dostojna elegancja

Mercedes S 580 e 4MATIC - napęd i cena

Podstawą hybrydowego zespołu napędowego Mercedesa S 580 e jest 6-cylindrowy rzędowy silnik o mocy 367 KM. W połączeniu z elektrycznym motorem o mocy 150 KM, układ daje kierowcy do dyspozycji 510 KM oraz 750 Nm. Pozwala to na sprint do 100 km/h w 4,9 s. Na samym prądzie auto przejedzie około 100 km, a prędkość maksymalna w tym trybie to 140 km/h

Standardowe wyposażenie obejmuje ładowarkę pokładową AC o mocy 11 kW (trójfazową). Dostępna jest też ładowarka DC o mocy 60 kW na potrzeby szybkiego ładowania prądem stałym. W rezultacie rozładowany akumulator można naładować "do pełna" w ciągu około 30 minut.

Wysokonapięciowy akumulator jest teraz jeszcze lepiej zintegrowany z konstrukcją pojazdu niż w poprzedniku: w bagażniku nie ma już stopnia, jest za to otwór pozwalający przewozić długie przedmioty.

Reklama

Hybrydowy Mercedes S 580 e 4MATIC dostępny jest w wersji z krótkim oraz długim rozstawem osi, a jego cena zaczyna się od 576 tys. zł.



Mercedes klasy S z wegańskim wnętrzem

Mercedes klasy S jest po raz pierwszy dostępny z wnętrzem całkowicie pozbawionym elementów skórzanych. Siedzenia są w tym przypadku obszyte tkaniną, a panele drzwi, deskę rozdzielczą, konsolę środkową oraz koło kierownicy pokrywa syntetyczna skóra ARTICO.

***