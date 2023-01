Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - polskie ceny

Spis treści: 01 Nowa Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla

02 Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - zasięg

03 Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - osiągi

04 Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - ceny

Mazdę od dawna określać można "Citroenem XXI wieku". Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Japończycy od lat podążają własną drogą i nie mają zamiaru oglądać się na konkurencję z "głównego nurtu".



Nowa Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV to pierwszy od czasu wycofania z oferty kultowego już modelu RX-8 samochód japońskiego producenta wyposażony w silnik z wirującym tłokiem. Nie służy on jednak do napędu pojazdu lecz pracuje jako generator prądotwórczy, ładujący baterie niezbędne do pracy elektrycznego silnika trakcyjnego.



Opracowany od podstaw silnik Wankla (kod fabryczny 8C) umieszczono pod maską obok generatora i silnika elektrycznego. Elektryczny zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,8 kWh. Sam silnik Wankla (z obrotowym tłokiem) zasilany jest benzyną bezołowiową z 50-litrowego zbiornika, ma pojemność 830 ccm i przy 4700 obr./min. uzyskuje maksymalną moc 77 KM. Niewielkie rozmiary silnika spalinowego (jednorotorowy) umożliwiły jego współosiowe zamontowanie oraz integrację z wąskim generatorem energii elektrycznej i elektrycznym silnikiem trakcyjnym. Ten osiąga 170 KM i maksymalny moment obrotowy 260 Nm.



Reklama

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - zasięg

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla 1 / 11 Źródło: Informacja prasowa udostępnij

Samochód, jak każdą hybrydę plug-in przystało, można oczywiście ładować z gniazdka. W rezultacie akumulator litowo-jonowy o pojemności 17,8 kWh pozwala na pokonanie do 85 km. Mazdę można podłączyć do stacji ładowania z wtyczkami Type 2 (AC) i CCS (DC).

Ładowanie od 20 do 80 proc, ładowarkami o mocach powyżej 36 kW, trwa około 25 minut. W przypadku trójfazowych ładowarek (prąd przemienny) o mocy 11 kW, napełnienie baterii do pełna trwa około 50 minut.



Funkcja V2L (niedostępna w podstawowej odmianie prima-line) umożliwia zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych o mocy do 1500 W z gniazda znajdującego się w przestrzeni bagażowej. Sam bagażnik ma pojemność 311 l.



Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - osiągi

Zdjęcie Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla / Informacja prasowa

Samochód przyspiesza do 100 km/h w 9,1 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 140 km/h. Producent nie informuje, na pokonanie jakiego dystansu wystarcza zgromadzona w 50-litrowym zbiorniku benzyna. Informuje jedynie, że średnie zużycie energii w cyklu mieszanym to 22,6 kWh/100 km.



Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla - ceny

Ceny Mazdy MX-30 e-Skyactiv R-EV zaczynają się od 161 100 zł za podstawową odmianę prima-line. To poziom, z którego startuje też cennik w pełni elektrycznej odmiany e-SKYACTIV 145 KM. Hybrydę plug-in z silnikiem Wankla zamówić też można w bogatszych wersjach:



Exclusive-line (od 165 100 zł),



Makoto (od 174 600 zł),



Edition R (od 192 500 zł).



Oprócz pełnego pakietu bezpieczeństwa czynnego i biernego (m.in. system dynamicznej stabilizacji toru jazdy, zwiększania przyczepności pojazdu G-Vectoring Control+, siedem poduszek powietrznych, inteligentne wspomaganie hamowania SBS, system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości TSR, system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu LAS, aktywny tempomat - MRCC), w "podstawie "nabywcy otrzymają też m.in.:



przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania,

automatyczną klimatyzację,



system multimedialny z ekranem 8,8 cala,



nawigację satelitarną,

wyświetlacz HUD na przedniej szybie,

aluminiowe obręcze kół w rozmiarze 18 cali.

Dopłaty - między 2800 a 3500 zł - wymaga lakier metalizowany.

Mazda MX-30 na zdjęciach 1 / 35 Mazda MX-30 Źródło: INTERIA.PL udostępnij

***