Inter Brands 2020. Kto zarobił na koronawirusie?

W myśl corocznej tradycji amerykańska firma consultingowa - Interbrand - przygotowała raport dotyczący szacowanej wartości stu największych światowych marek - "Best Global Brands 2020". Jak na tle światowych gigantów wypadli producenci samochodów?

Przypominamy, że kwoty szacowane przez Interbrand nie odpowiadają rzeczywistemu majątkowi firmy. To raczej prognozowana wartość marki bazująca m.in. nie tylko na wynikach finansowych czy wahaniach giełdowych ale też nastrojach konsumenckich czy rynkowych trendach. Najnowsze zestawienie jest pierwszym, w którym światowi giganci musieli się zmierzyć z nieprzewidzianymi następstwami koronawirusa. Jak pandemia przełożyła się na branżę motoryzacyjną?



Na miejscu 1. w kategorii pojazdów zaskoczenia nie było. Podobnie jak rok czy dwa lata temu za najpotężniejszą markę uznano Toyotę. Jej wartość oszacowano na 51,595 mld dolarów. Firma utrzymała siódmą pozycję w ogólnym rankingu, ale jej wartość wg szacunków Interbrand spadła o 8 proc.



Drugie miejsce w zestawieniu producentów pojazdów - ze stratą 3 proc. w stosunku do ubiegłego roku - zajmuje Mercedes-Benz. Marka wyceniona na 49,268 mld dolarów (-3 proc. rok do roku) zajmuje ósmą pozycję w ogólnym rankingu.



Ostatni stopień podium, z dużą stratą do liderującej dwójki, zajmuje BMW. Wartość marki oceniono na 39,756 mld dolarów czyli o 4 proc. mniej niż przed rokiem. W ogólnym zestawieniu producent z Bawarii zajmuje 11. lokatę.



Warto zauważyć, że Toyota, Mercedes-Benz i BMW wyprzedzają w rankingu m.in. takich gigantów, jak: Intel (36,971 mld dolarów), Facebook (35,178 mld dolarów) czy IBM (34,885 mld dolarów).



Pierwszą dwudziestkę najpotężniejszych marek świata zamyka Honda (4. miejsce w kategorii motoryzacja). Wartość japońskiej marki szacowana jest obecnie na 21,694 mld dolarów (-11 proc. rok do roku). To więcej niż w przypadku m.in. Pepsi (18,603 mld dolarów) czy YouTube (17,328 mld dolarów).



36. pozycja ogólnego rankingu należy do - sklasyfikowanego na 5. miejscu w kategorii "motoryzacja" - Hyundaia. Wartość marki - 14,295 mld dolarów - jest o 1 proc. wyższa niż przed rokiem. Kolejnym z producentów samochodów jest debiutująca w zestawieniu Tesla. Szacunkowa wartość na poziomie 12,785 mld dolarów poskutkowała 40. pozycją w ogólnym rankingu. Stworzona przez Elona Muska firma może pochwalić się lepszymi wynikami niż: 42. Ford (12,568 mld dolarów; -12 proc. rok do roku), Audi (12,428 mld dolarów; - 2 proc. rok do roku) i Volkswagen (12,267 mld dolarów; -5 proc. rok do roku).



55. miejsce ogólnego rankingu zajmuje Porsche, którego wartość oszacowano na 11,301 mld dolarów (- 3 proc. rok do roku). W rankingu znajdziemy jeszcze: 78. Ferrari (6,379 mld dolarów; -1 proc. rok do roku), 86. Kię (5,830 mld dolarów; - 9 proc.), Land Rovera (5,077 mld dolarów; - 13 proc. rok do roku) i (4,965 mld dolarów; -10 proc. rok do roku).

Z zestawienia wynika, że wpływ koronawirusa najmocniej odczuli producenci samochodów popularnych. To oczywiście wynik wiosennego lockdownu i związanego z tym załamania nastrojów konsumenckich. Nie jest tajemnicą, że w obliczu niepewnej przyszłości wielu nabywców wstrzymało planowane zakupy.



Ciekawie prezentuje się za to ścisła czołówka rankingu Inter Brands 2020. Trzecie miejsce zajmuje Microsoft wyceniony na 166,001 mld dolarów, czyli aż o 53 proc. więcej niż przed rokiem. W opinii twórców raportu skokowy wzrost notowań wynika m.in. z "empatii" - przypominamy, że firma stworzyła m.in. jedną z pierwszych interaktywnych map pandemii. Druga pod względem wielkości marka - Amazon - również zanotowała rekordowy wzrost wartości. 200,667 mld dolarów to aż o 60 proc.(!) lepszy wynik niż przed rokiem. Ma to oczywiście związek ze wzrostem obrotów spowodowanym nagłym boomem na internetowe zakupy. Za marką o najwyższej wartości, podobnie jak przed rokiem, uznano Apple. Szacunkowa wartość 322,999 mld dolarów oznacza wzrost notowań o 38 proc.

