Hybrydowe Peugeoty 3008 i 5008 trafiły do Polski. Znamy ceny

Spis treści: 01 Nowy silnik 1.2 PureTech

02 Akumulator trakcyjny systemu Hybrid 48 V

03 Jeszcze więcej cyfrowych informacji Pierwsza jazda Jeździłem nowymi Peugeotami 508, 2008, 5008 - łączy je jedna istotna kwestia

Peugeoty 3008 i 5008, wyposażone w nowy system napędowy bazujący na miękkiej hybrydzie właśnie trafiły do Polski. Warianty zostały wyposażone w silniki 1.2 PureTech o mocy 136 KM, współpracujące z akumulatorem trakcyjnym 48 V oraz nową 6-stopniową, dwusprzęgłową, zelektryfikowaną skrzynią biegów.

Jak zapewnia producent - takie rozwiązanie skutkuje dodatkowym momentem obrotowym przy starcie, a także o 15 procent mniejszym zużyciem paliwa w trakcie jazdy. Co ciekawe - zastosowane przez Peugeota rozwiązanie umożliwia nawet krótką jazdę w trybie wyłącznie elektrycznym.

Nowe układy będą stopniowe zastępowały dotychczasowe jednostki PureTech 130. W najbliższym czasie trafią one także do innych modeli z gamy Peugeota - w tym 208, 2008, 308, 308 SW i 408.

Nowy silnik 1.2 PureTech

Nowa 3-cylindrowa jednostka francuskiego producenta została opracowana pod kątem optymalnej pracy napędu hybrydowego.

Zdjęcie Hybrydowe Peugeoty 3008 i 5008 trafiły do Polski. Fot. Peugeot 3008 / materiały prasowe

Silniki 1.2 PureTech wyróżniają się m.in.:.

Mocą wynoszącą 136 KM (100 kW) przy 5500 obr/min,

Momentem obrotowym 230 Nm przy 1 750 obr/min,

Turbosprężarką o zmiennej geometrii,

Łańcuchem rozrządu,

Zgodnością z normą Euro 6.e.

Akumulator trakcyjny systemu Hybrid 48 V

Wsparciem dla silnika spalinowego jest litowo-jonowy akumulator trakcyjny 48 V, którego całkowita pojemność użyteczna wynosi 432 Wh. Został on zaprojektowany tak, aby utrzymać niezmieniony poziom wydajności przez cały okres eksploatacji samochodu. Jak podkreśla producent - jest on także objęty 8-letnią fabryczną gwarancją lub do przebiegu 160 000 km.

Akumulator 48 V jest zamontowany pod lewym przednim fotelem. Takie umiejscowienie posiada wiele zalet w porównaniu do montażu w tylnej części samochodu:

Nie zmniejsza przestronności kabiny,

Nie zmniejsza pojemności bagażnika,

Pozwala zoptymalizować straty energii związane z długością przewodów,

Ma korzystny wpływ na rozkład obciążeń

Jeszcze więcej cyfrowych informacji

Nowe warianty Peugeotów zostały rzecz jasna odpowiednio przystosowane do nowych, hybrydowych układów. Zarówno model 3008, jak i 5008 dostarczają kierowcy wszelkie, dodatkowe informacje właściwych dla tych wersji. Na panelu cyfrowych zegarów są wyświetlane informacje dotyczące jazdy w trybie elektrycznym, przepływu energii w systemie, poziomu naładowania akumulatora oraz jego stanu pracy. Producent umożliwił także śledzenie informacji dotyczące procentowego udziału dystansu pokonanego w trybie elektrycznym w danym momencie lub na końcu trasy.

Dodatkowo nowe modele będą wyposażone w system AVAS (Approaching Vehicle System Alert), który przy prędkościach do 30 km/h generuje na zewnątrz dźwięk, służący ostrzeganiu pieszych i rowerzystów o zbliżającym się pojeździe.