Ford liderem na rynku aut dostawczych w Polsce

Luty okazał się kolejnym świetnym miesiącem dla Forda w Polsce. Marka pozostaje bowiem liderem rynku samochodów dostawczych, znacząco zwiększając swoją pozycję rynkową.

Zdjęcie Ford Transit /

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, w lutym zarejestrowano w Polsce 827 nowych samochodów dostawczych Ford o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. To znacząca poprawa względem 2020 roku, kiedy licznik zatrzymał się na 698 pojazdach. Oznacza to wzrost o 18,5 proc. i udział w rynku na poziomie 15,03 proc.



Co więcej, Ford pozostaje zdecydowanym liderem rynku samochodów dostawczych w 2021 roku. W styczniu i lutym odnotowano bowiem 1 610 rejestracji nowych samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 26,8 proc. (1 270 zarejestrowanych pojazdów w 2020 roku) i udział w rynku na poziomie 15,48 proc.



Na świetny wynik zapracowały w dużej mierze dwa znane i cenione przez kierowców modele - Transit i Transit Custom. W lutym zarejestrowano 326 egzemplarzy Forda Transita, co oznacza wzrost rok do roku o 23 proc. Od początku 2021 roku zarejestrowano 583 egzemplarze modelu, a wzrost względem ubiegłego roku jest nie mniej imponujący - to aż 19 proc. Podobne wyniki odnotował też Ford Transit Custom.



Co więcej - zdecydowanym liderem rynku pick-upów pozostaje Ford Ranger. W lutym zarejestrowano 123 egzemplarze, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu 2020 roku aż o 70,83 proc. To ponad dwukrotnie więcej niż drugi model w tym segmencie. W styczniu i lutym 2021 roku. zarejestrowano łącznie 237 egzemplarzy tego modelu, co z kolei stanowi wzrost względem ubiegłego roku na poziomie 60,14%. Warto dodać, że Ford ma w tym segmencie ponad połowę udziału w rynku.



Zdjęcie Ford Kuga

W lutym dużym powodzeniem cieszyły się także samochody osobowe Forda. Łącznie zarejestrowano 1 745 pojazdów marki, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu zeszłego roku o 11,6 proc. Jeszcze lepiej wygląda to, gdy spojrzymy na wyniki od początku 2021 roku. W dwóch pierwszych miesiącach 2021 roku zarejestrowano 3 425 nowych Fordów, co rok do roku oznacza wzrost rejestracji o 12,1 proc i wzrost udziału w rynku o blisko 25 proc.

Najpopularniejszym modelem osobowym marki w lutym był Ford Focus. Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują, że w lutym 2021 r. odnotowano 810 rejestracji tego modelu, co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 2,8 proc. Duży wzrost odnotował Ford Puma - w styczniu i lutym 2021 r. zarejestrowano 455 egzemplarzy tego modelu, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. były to 204 egzemplarze. Oznacza to wzrost o 123,04 proc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ford E-Transit

"Pierwsze dwa miesiące 2021 roku pokazują, że nasza strategia sprzedażowa jest skuteczna" - powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. Umacniamy pozycję lidera w segmencie samochodów dostawczych do 3,5 tony oraz zwiększamy sprzedaż aut osobowych. Liderem naszych "osobówek" jest ceniony Ford Focus, jednak to nowoczesne SUV-y stanowią o sile marki w tym segmencie odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów. Nowe generacje Forda Puma, Kuga oraz Explorer dostępne są z szeroką gamą silników, w tym z napędami hybrydowymi lub hybrydowymi typu Plug In. To kolejny etap na drodze Forda do pełnej elektryfikacji swoich modeli - podsumował Piotr Pawlak.