Cupra Leon w nowych wersjach silnikowych

Obecnie w cenniku znajdziemy tylko jedną wersję - hybrydową. Teraz nareszcie ma się to zmienić i usportowionego Leona będzie można kupić także w odmianie benzynowej. Ale to nie jedyna nowość.

Chętni na Cuprę Leona mogli do tej pory czuć się nieco zawiedzeni, ponieważ zarówno hatchbacka jak i kombi można kupić tylko z napędem hybrydowym plug-in o mocy 245 KM. Teraz na szczęście się to zmienia i do oferty dołącza znany z poprzednika benzynowy 2.0 TSI.

W przypadku hatchbacka rozwija on 300 KM oraz 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 5,7 s, a prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h. Auto dostępne jest tylko z napędem na przód i 7-biegową przekładnią DSG. Zostało wycenione na 157 300 zł.



Z kolei kombi, podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednika, ma silnik mocniejszy o 10 KM oraz napęd na wszystkie koła. Dobra trakcja pozwala na skrócenie sprintu do setki do jedynie 4,9 s. Taki Leon kosztuje 179 164 zł.

W przypadku poprzedniej generacji usportowionego Leona dostępna była również skrzynia manualna, a także kombi z napędem na przód. Trudno powiedzieć, czy obecny model otrzyma takie warianty. Co ciekawe do gamy dołącza natomiast druga hybrydowa wersja. Korzysta ona z tego samego układu napędowego co już oferowana (1.4 TSI o mocy 150 KM plus elektryk 115 KM), ale ma moc systemową zmniejszoną do 204 KM (zamiast 245 KM) a maksymalny moment obrotowy do 350 Nm (z 400 Nm). Słowem jest to ten sam napęd, co w cywilnym Leonie eHybrid. Dlaczego Seat chce oferować identyczną wersję silnikową jednego modelu pod dwoma markami? Zapewne dlatego, że takie auto traktowane będzie jako osobna wersja i obniży bilans CO2 dla całej marki.



Zdjęcie Cupra Leon Sportstourer /

Cupra Leon e-Hybrid rozpędza się do 100 km/h w 7,5 s (o 0,8 s gorzej od identycznie nazwanej mocniejszej wersji) i może jechać 220 km/h (-5 km/h). Polskie przedstawicielstwo Cupry nie podało jeszcze cen tej odmiany, ale ponieważ wersja 245-konna i tak jest najtańsza w gamie, to 204-konna stanie się najmniej kosztownym sposobem na kupno Cupry Leona.

