Co się stało z kolorami? Dlaczego auta są dziś szare, czarne albo białe?

Spis treści: 01 Najpopularniejsze kolory samochodów w 2023 roku

02 Najpopularniejsze kolory aut w Niemczech w roku 2023. Mercedes i BMW muszą być czarne?

03 Najbardziej kolorowe marki samochodów w Niemczech. Masz fantazję - kupujesz Skodę!

04 Najpopularniejsze kolory samochodów. W salonie serce przegrywa z rozumem

Pamiętacie słynne powiedzenie Henry'ego Forda, że klient może zamówić model T w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny? Okazuje się, że w przeszło 100 lat później sytuacja wygląda podobnie. Z tą różnicą, że ograniczeniem nie jest wcale dostępność lakieru, lecz preferencje samych nabywców.

Najpopularniejsze kolory samochodów w 2023 roku

Z danych KBA, czyli Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Transportu, wynika, że skumulowana sprzedaż nowych samochodów w Niemczech w 2023 roku zamknęła się wynikiem ponad 2,84 mln egzemplarzy. To o 7,4 proc więcej niż w roku 2022. Co ciekawe, blisko 900 tys. z nich, czyli aż 31,6 proc. ogółu, polakierowanych było na kolor srebrny lub szary. Co czwarty (26,1 proc. - 753 tys. sztuk) ze sprzedanych w zeszłym roku za Odrą nowych samochodów był w kolorze czarnym. Karoseria co piątego auta (20,7 proc. - 517 tys. pojazdów) polakierowana została na biało. W sumie te cztery barwy odpowiadają za - uwaga - 78,8 proc. ogółu rejestracji!



Najpopularniejsze kolory nowych aut w Niemczech w 2023 roku:



szary/srebrny - 31,6 proc.,



czarny - 26,5 proc.,



biały 20,7 proc.,

niebieski - 9,6 proc.,



czerwony - 5,1, zielony - 2,6 proc.,

pomarańczowy - 0,8 proc.

Najpopularniejsze kolory aut w Niemczech w roku 2023. Mercedes i BMW muszą być czarne?

Jeszcze bardziej monochromatycznie prezentuje się zestawienie dotyczące samochodów segmentu premium. W ich przypadku stare powiedzenie Henry'ego Forda zdaje się w ogóle nie tracić na znaczeniu. Tutaj zdecydowanym numerem 1 jest kolor czarny, na który decyduje się nawet co czwarty klient. Udział tej barwy w ogóle rejestracji prezentuje się następująco:



Audi - 38,6 proc.,



BMW - 37,5 proc.,



Mercedes - 37,3 proc.



W przypadku Audi (33 proc.) i Mercedesa (32,3 proc.) co trzeci nabywca decyduje się na auto w kolorze srebrnym lub szarym.

W przypadku BMW udział tych barw w ogóle rejestracji nieco niższy (27,3 proc.). Więcej nabywców samochodów bawarskiej marki decyduje się za to na kolor biały (19,4 proc. w porównaniu do 17,3 proc. w Mercedesie i 13,3 proc. w Audi).

Za absolutną królową białych samochodów w Niemczech uznać można markę Tesla. Z danych KBA wynika, że aż 52,6 proc. ogółu zarejestrowanych w 2023 roku w Niemczech nowych aut amerykańskiego producenta polakierowanych było właśnie na biało.

Najbardziej kolorowe marki samochodów w Niemczech. Masz fantazję - kupujesz Skodę!

Ciekawie prezentują się też dane dotyczące marek z największym udziałem nietypowych - jak na standardy niemieckich dróg - kolorów. Na pozycję lidera wysuwa się tu Alfa Romeo. Aż 31,2 proc. niemieckich nabywców Alfy Romeo zdecydowało się na auto w kolorze czerwonym.

Na tle monochromatycznego obrazu niemieckich dróg pozytywnie wyróżnia się też Skoda. Aż 15,2 proc. nowych Skód sprzedanych w ubiegłym roku za Odrą polakierowane było na niebiesko.



Słabość do niebieskiego mają też klienci Hyundai oraz... Maserati. W pierwszym przypadku udział tego koloru w ogóle rejestracji sięgnął 15 proc. W drugim - 13,3 proc.

Najpopularniejsze kolory samochodów. W salonie serce przegrywa z rozumem

"Wyprany" z barw obraz rejestrowanych w Niemczech nowych pojazdów to efekt przedkładania ponad własne upodobania danych dotyczących prognozowanych wartości rezydualnych pojazdów. Nie jest tajemnicą, że wyróżniający się z tłumu kolor może być przeszkodą w szybkim znalezieniu kupca na używany samochód, co potrafi mocno odbić się na utracie wartości. Poza nielicznymi przypadkami, jak chociażby wspomniana Alfa Romeo, zdecydowana większość nabywców nowych samochodów w kwestii koloru kieruje się nie sercem lecz rozumem.