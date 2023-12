Wkrótce przybędzie 37 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Mamy listę

Spis treści: 01 37 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia już stoją

02 Mandatowe żniwa na autostradzie. Jeden OPP przyłapał więcej kierowców niż pozostałe 36 urządzeń razem

03 Fotoradary zmorą kierowców. Wciąż jeździmy za szybko

GITD skrupulatnie realizuje ogłoszony w 2021 roku program modernizacji systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD. W tym roku do użytku oddano już dwa z zaplanowanych 39 systemów - na autostradzie A4 (między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie) i drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Białobrzegi. Wkrótce dołączą do nich kolejne z zainstalowanych już urządzeń

37 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia już stoją

Jak informuje Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - wszystkie urządzenia przewidziane do zainstalowania w zakładanych lokalizacjach już stoją. GITD podpisał już wszelkie umowy z lokalnymi dostawcami energii, którzy doprowadzają do nich przyłącza energetyczne. Terminy uruchomienia poszczególnych urządzeń zależą więc od lokalnych zakładów energetycznych ale nie jest tajemnicą, że to raczej kwestia tygodni niż miesięcy.



Urządzenia w każdej chwili, pod doprowadzeniu zasilania, jesteśmy gotowi uruchomić w trybie rejestracji naruszeń - wyjaśnia Niżniak.

Reklama

Kończy się również proces wymiany najstarszych 247 fotoradarów. 100 nowych urządzeń MultaRadar CD zostało już zamontowanych i w większości odebranych. W przypadku Mesta Fusion RN wykonawca wymienił urządzenia w 142 lokalizacjach. Wymianę ostatnich 5 zaplanowano w najbliższych dniach.

Mandatowe żniwa na autostradzie. Jeden OPP przyłapał więcej kierowców niż pozostałe 36 urządzeń razem

Włączenie nowych odcinkowych pomiarów prędkości oznaczać będzie gigantyczny skok jakościowy dla systemu polskiego systemu monitorowania kierowców. Dziś w systemie Canard pracuje 37 odcinkowych pomiarów prędkości. Po uruchomieniu nowych urządzeń, takich odcinków będzie aż 74, czyli dwukrotnie więcej.

Jak poinformowała Interię Monika Niżniak z GITD, tylko przez 11 miesięcy tego roku odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały 296,9 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Najwięcej naruszeń, bo aż 142,2 tys. zarejestrował najnowszy z nich - o na A4 (Kostomłoty - Kąty Wrocławskie). To pierwsze tego rodzaju urządzenia zamontowane na autostradzie.



Istotne jest jednak to, że na odcinkach, które zostały objęte kontrolą z wykorzystaniem urządzeń odcinkowych pomiarów prędkości obserwowane jest uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, co wpływa pozytywnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Przykład to nowy system, uruchomiony w połowie tego roku, na trasie S7. Po uruchomieniu odcinkowego pomiaru prędkości, w czerwcu system zarejestrował pond 9 tys. przypadków przekroczenia prędkości. Dla porównania w listopadzie było ich już tylko około. 1,8 tys. Spadek rejestrowanych naruszeń jest więc gigantyczny.

Fotoradary zmorą kierowców. Wciąż jeździmy za szybko

Wszystkie urządzenia pracujące w systemie CANARD, w okresie styczeń - listopad 2023 r., zarejestrowały 909,1 tys. naruszeń, w tym 866,1 tys. przypadków niestosowania się do obowiązujących ograniczeń prędkości oraz 42,9 tys. przypadków niestosowania się kierowców to sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach lub przejazdach kolejowo-drogowych. Same fotoradary, ponad 460 urządzeń obsługiwanych przez system CANARD, od początku stycznia do końca listopada zarejestrowały 552,1 tys. naruszeń. Najbardziej zapracowanym w okresie 11 miesięcy tego roku urządzeniem okazał się fotoradar pracujący w Gliwicach. Zarejestrował on 10,5 tys. naruszeń polegających na przekroczeniu prędkości.



Nowe odcinkowe pomiary prędkości na polskich drogach - lista lokalizacji:

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678