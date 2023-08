Potężne bestie strzegą granicy. To wielkie, pancerne Tury z AMZ Kutno

Straż Graniczna poinformowała, że do patrolowania polsko-białoruskiej granicy skierowane zostały cztery lekkie transportery opancerzone TUR. To pojazdy polskiej konstrukcji, które w 2020 roku trafiły do pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Wozy są odporne nie tylko na obrzucanie kamieniami i konarami, ale też ostrzał z broni ręcznej.

Zdjęcie Policyjne TURy na granicy z Białorusią. To specjalne wersje dla antyterrorystów / INTERIA.PL/Policja.pl