Plaga kradzieży. Złodzieje mają nowy perfidny sposób

Galopujące ceny surowców sprawiają, że przez polskie ulice przetacza się właśnie prawdziwa plaga złodziejstwa. Chodzi oczywiście o kradzieże katalizatorów. Jest ich nie tylko zdecydowanie więcej niż przed rokiem, ale pojawiają się też nowe, zaskakujące, techniki działania przestępców.

O wzbierającej skali zjawiska świadczyć mogą chociażby dane z województwa pomorskiego. Jak informuje serwis "trojmiasto.pl", w ubiegłym roku policjanci z Gdańska otrzymali 144 zgłoszenia dotyczące kradzieży lub próby kradzieży katalizatora. Od początku bieżącego roku takich zdarzeń zanotowano już 74, a mamy dopiero kwiecień!

Każdego dnia policjanci z całego kraju informują o kolejnych przestępstwach i chociaż złodzieje często zatrzymywani są na gorącym uczynku, problem urasta właśnie do niebotycznych rozmiarów. Przestępcy wykazują się też coraz większą pomysłowością i bezwzględnością. "Pracę" zdecydowanie ułatwiło im upowszechnienie się akumulatorowych urządzeń pokroju szlifierek kątowych czy pił szablistych. Z racji wymiarów i ograniczonej ilości miejsca operowanie nimi pod samochodem wymaga jednak wprawy. Stąd, w przypadku niektórych modeli, złodzieje wdrażają w życie "pomysły racjonalizatorskie".



Jeden z nich jest szczególnie perfidny i polega na... przewróceniu samochodu na bok! W ostatnim czasie kilkukrotnie słyszeliśmy o przypadkach, gdy właściciel znajdował rano swoje auto leżące na boku lub nawet dachu! Na szczęście wciąż są to pojedyncze przypadki, ale biorąc pod uwagę, że technika działać ma głównie w wiekowych pojazdach, po takiej kradzieży auto nadaje się już wyłącznie na złom.



Sprawcy nie zastanawiają się raczej, że swoim działaniem - całkiem dosłownie - demolują życie właściciela pojazdu, który, ze względu na ceny usług blacharzy czy lakierników, nie ma już najmniejszych szans na jego naprawę (np. wstawienie uniwersalnego katalizatora). Pokusa łatwego zarobku bierze górę i wywraca świat właściciela pojazdu do góry kołami...



Ogromny wzrost kradzieży katalizatorów wiąże się ze stałymi podwyżkami cen takich metali, jak wykorzystywane do ich budowy, pallad (stosowany jest m.in. przez jubilerów w stopach ze złotem - tzw. "białe złoto"). Około 75 proc. światowego zapotrzebowania na ten pierwiastek generuje właśnie przemysł motoryzacyjny. Za sprawą odwracania się klientów od aut z silnikami wysokoprężnymi, na przestrzeni ostatniej dekady, ceny tego pierwiastka nieustannie zwyżkują. Sytuacji nie poprawia fakt, że pierwiastek ten występuje w przyrodzie 10-krotnie rządniej niż złoto, a jego największymi "producentami" są - dyktujące ceny - Rosja i Republika Południowej Afryki. W efekcie - w zależności od marki, modelu i zastosowanej jednostki napędowej - za katalizator z niektórych wiekowych modeli dostać można w skupie od 3 do nawet 6 tys. zł! To często nawet dwa razy więcej, niż - w wielu przypadkach - zapłacić trzeba za całe auto!