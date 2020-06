Jedziesz na urlop? Sprawdź, gdzie spotkasz drogówkę

Właśnie rozpoczynają się wakacje. Z tej okazji NaviExpert przygotowało raport dotyczący najczęściej kontrolowanych przez policję odcinków dróg. W tym celu przeanalizował ostatnią okazję wyjazdową, czyli długi weekend czerwcowy.

Które odcinki dróg królowały w zestawieniu w tym roku? Jak zwykle te, które prowadzą w góry i nad Bałtyk. Absolutnym rekordzistą podczas długiego weekendu czerwcowego okazał się mazowiecki odcinek drogi krajowej nr 7, czyli popularna trasa wiodąca ze stolicy nad morze. Blisko 11% wszystkich kontroli zgłoszonych przez kierowców na drogach krajowych (w tym autostradach i ekspresówkach) między 10 a 14 czerwca pochodziło właśnie z tego odcinka!

Drugim w kolejności odcinkiem, na którym odnotowano najwięcej zgłoszeń, okazał się śląski odcinek krajowej jedynki, prowadzący w kierunku Szczyrku i Wisły. Z niego pochodziło blisko 8% wszystkich zgłoszeń z dróg krajowych. Pierwszą trójkę zamyka mazowiecki fragment DK2 w kierunku Międzyrzecza Podlaskiego. Ponad 5% zgłoszeń pochodziło właśnie z DK2.



Tuż za podium znalazł się także pomorski odcinek DK6 między Gdynią i Słupskiem, a także mazowiecki fragment S8 - który kierowcy często wybierają w drodze na Mazury. W pierwszej dziesiątce znalazły się także: mazowiecki odcinek S7 oraz małopolski odcinek DK7, czyli popularna trasa w kierunku Zakopanego, DK25 i S10 w województwie kujawsko-pomorskim (trasa nad morze), a także DK3 w województwie dolnośląskim prowadząca do Szklarskiej Poręby.

Wchodzące w skład zestawienia "TOP 10" odcinki dróg stanowiły blisko 50% wszystkich zgłoszeń z dróg krajowych, ekspresówek i autostrad, które podczas długiego weekendu czerwcowego zgłosili kierowcy podróżujący z systemem NaviExpert.

- Dzięki zgłoszeniom samych kierowców nasz system na bieżąco aktualizuje informacje o tym, jak wygląda sytuacja na drodze. Dotyczy to tak kontroli drogowych, jak i fotoradarów, wypadków. No i oczywiście samych korków, które w okresie wakacyjnym tworzą się na trasach dojazdowych do popularnych miejscowości turystycznych - mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies.