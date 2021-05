Genesis i Citroen kontra Euro NCAP

Euro NCAP opublikowała wyniki kolejnych testów zderzeniowych modeli, które debiutują właśnie na europejskim rynku. Tym razem obyło się bez spektakularnych wpadek, ale widać wyraźnie, że nowe testy "zderzeniowe" stwarzają producentom więcej trudności niż do tej pory.

Słowa "zderzeniowe" nie przez przypadek użyliśmy w cudzysłowie. Przypomnijmy, że w ostatniej serii testów największym "rozczarowaniem" okazały się nowe modele Dacii: Logan i Sandero. Wbrew oczekiwaniom oba auta oceniono zaledwie na dwie gwiazdki. Problem w tym, że sama ochrona pasażerów zasługiwała co najmniej na... cztery gwiazdki. Ogólne noty obniżono z uwagi na "skromne" wyposażenie elektroniczne. Ściślej - stosowany w tych modelach radar nie był w stanie wykryć rowerzystów.



W najnowszej serii testów, w czasie której próbom poddano trzy samochody, obyło się bez takich wpadek. Pięć gwiazdek w ogólnej klasyfikacji uzyskały modele G80 i GV80 - powracającej na europejskie rynki - marki Genesis.



Spokrewnione modele zanotowały identyczne wyniki procentowe w kategorii ochrony dorosłych pasażerów (91 proc.) i dzieci (87 proc.). W kontakcie z niechronionymi uczestnikami ruchu łagodniejszy dla otoczenia okazał się być G80, co raczej nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Auto otrzymało 77 punktów procentowych; jego uterenowiony brat - 66. Co ciekawe G80 okazał się też lepszy w kategorii dodatkowych systemów wspomagających bezpieczeństwo. Różnice punktowe były jednak minimalne (91 proc. do 88 proc.).



Gorszy, acz również całkiem niezły wynik, otrzymał trzeci z testowanych pojazdów - Citroen C4. Ochronę dorosłych pasażerów oceniono na 76 punktów procentowych; dzieci - na 83 punkty. W przypadku tych pierwszych większe zastrzeżenia można mieć jedynie do - nienajlepszej - ochrony nóg. Stosunkowo słabo wypadł natomiast test dotyczący niechronionych uczestników ruchu. W tej kategorii auto otrzymało niezbyt imponujące 57 proc. punktów. Dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo ceniono na 63 proc. punktów.



