Właściciele aut łapią się za portfele. Będzie rekordowa podwyżka podatków

Przypominamy, że stawki podatków od środków transportu mają charakter kwotowy i uchwalają je rady gmin, w granicach określonych przez Ministra Finansów. Rady mogą różnicować stawki, uwzględniając np. wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Tego typu decyzje muszą jednak mieścić się w "widełkach" określonych przez resort finansów.

Rekordowa podwyżka podatku od środków transportu

Określenie górnych stawek podatków lokalnych przez Ministerstwo Finansów jest więc standardową praktyką. Każdego roku stawki podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji. Obwieszczenie z 28 lipca bieżącego roku uwzględnia wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze anno domini 2022. Inflacja wynosiła wówczas 11,8 proc. Oznacza to, że zmotoryzowanych (ale też np. właścicieli nieruchomości czy czworonogów) czekają najwyższe podwyżki podatków od - uwaga - 25 lat.



Jakie pojazdy są opodatkowane podatkiem od środków transportowych?

Podatek od środków transportu dotyczy pojazdów użytkowych - autobusów i aut ciężarowych

W tym przypadku chodzi o pojazdy użytkowe, które najczęściej wykorzystywane są przez właścicieli w celach zarobkowych. Lista obejmuje:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,



autobusy.



Zakładając, że większość gmin zdecyduje się na zastosowanie stawek maksymalnych, w przyszłym roku właściciele pojazdów zapłacą odpowiednio:



1020,16 zł - od samochodów ciężarowych o dmc od 3,5 do 5,5 tony;



1701,84 zł - od samochodów ciężarowych o dmc od 5,5 tony do 9 ton;



2042,19 zł - od samochodów ciężarowych o dmc od 9 ton do 12 ton;



3897,01 zł - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;



2382,52 zł - od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton;

3012,13 zł - od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton - do 36 ton włącznie;



3897,01 zł - od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton;



2042,19 zł - od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;



2382,52 zł - od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;



3012,13 zł - od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 36 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;



2411,44 zł - od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy) mniejszej niż 22 miejsca;



3048,71 zł - od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia (poza miejscem kierowcy) równej lub wyższej niż 22 miejsca.

Przypominamy, że w obecnym stanie prawnym problemem są odmienne stawki podatku od nieruchomości w przypadku podziemnych stanowisk garażowych z uwagi na ich wyodrębnienie pod względem prawnym. Gdy takie garaże stanowią odrębną nieruchomość (mają odrębną księgę wieczystą), obowiązuje wyższa stawka podatku. Podatnicy mający jedną księgę wieczystą na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, mogą płacić niższy podatek. Według nowych stawek podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wynosić ma od stycznia 1 zł za 1 metr kwadratowy. Tyle zapłacą osoby dysponujące wspólną księgą wieczystą dla mieszkania i miejsca postojowego.

Stawka podatku od nieruchomości dla pozostałych budynków (dotyczy miejsc parkingowych z wyodrębnioną księgą wieczystą) to 9,71 zł za metr kwadratowy.

Na problem nierównego traktowania właścicieli garaży i miejsc parkingowych kilkukrotnie zwracał już uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Argumentował on m.in., że decyzja, czy miejsce postojowe będzie stanowiło lokal mieszkalny jako pomieszczenie przypisane do lokalu mieszkalnego, czy też osobną nieruchomość - jako udział we współwłasności garażu - należy do dewelopera, więc przyszli właściciele stawiani są przed faktem dokonanym. Niestety, dotychczasowe interwencje RPO nie przyniosły rezultatu. Sprawa od dawna oczekuje na rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym.



Warto dodać, obwieszczenie Ministra Finansów o znowelizowanych stawkach podatku dotyczy też m.in opłaty klimatycznej uiszczanej w miejscowościach o szczególnych walorach uzdrowiskowych czy krajobrazowych (w 2023 maksymalna stawka wyniesie 2,8 zł dziennie) czy opłaty za posiadanie psa. Maksymalna kwota podatku za jednego czworonoga określona została na 150,93 zł rocznie.



