Samochód w wynajmie a wyjazd zagraniczny. Wszystko, co trzeba wiedzieć

05 Gdzie nie można pojechać wynajętym samochodem? Polacy najczęściej ze wszystkich Europejczyków będą w tym roku wyjeżdżać za granicę. Samochodem na urlop może pojechać aż 2,3 mln osób. Coraz więcej Polaków używa aut w formule wynajmu długoterminowego - w zeszłym roku w takim modelu samochód użytkowało blisko 200 tys. osób. Wynajętym pojazdem można bez przeszkód wyjechać za granicę, a formalności nie są skomplikowane. Co trzeba zrobić przed wyjazdem? Co z limitem przejechanych kilometrów i ubezpieczeniem?

Polacy chętnie wyjeżdżają zagranicę

Z danych European Travel Commission wynika, że spośród wszystkich Europejczyków, w tym roku to właśnie Polacy planują wyjeżdżać za granicę najczęściej. Takie plany potwierdza prawie 8 na 10 pytanych, z czego 44 proc. podróży odbędzie się w maju i czerwcu.

Samochodem do miejsca wypoczynku może wybrać się nawet co czwarty Polak wyjeżdżający na zagraniczne wakacje, czyli ponad 2,3 mln osób. Takie liczby pojawiły się w badaniu Nielsena dla Mondial Assistance w 2019 r., czyli przed pandemią. Później badanie nie było realizowane, ale w tym roku, w sytuacji gasnącej pandemii, może być podobnie. Z samochodu podczas zagranicznego urlopu skorzysta w najbliższych miesiącach prawdopodobnie więcej osób, gdyż podróże samolotem mogą być utrudnione przez zakłócenia lotów czy strajki kontrolerów lotów.

Niemal 200 tys. aut w wynajmie długoterminowym

Na koniec 2021 roku łączna flota aut w wynajmie długoterminowym firm należących do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) liczyła prawie 191 tys. aut. W rzeczywistości było ich więcej, bo część instytucji udostępniających tak pojazdy, nie należy do związku. W 2021 r. 86 tys. nowych osób zaczęło użytkować pojazdy w formule wynajmu długoterminowego. Ta branża pod względem liczebności łącznej floty udostępnianej klientom osiągnęła w 2021 r. wzrost o 6,9 proc. r/r.

"Flota pojazdów w wynajmie długoterminowym rośnie z roku na rok. Przyzwyczajamy się do faktu, że nie musimy mieć samochodu na własność, żeby użytkować go niemal bez ograniczeń. W rzeczywistości z pojazdem wynajętym jest to jeszcze wygodniejsze, bo to firma obsługująca kontrakt pilnuje terminów ubezpieczenia, przeglądów technicznych czy wymiany opon. Z pewnością coraz więcej osób będzie takim pojazdem wyjeżdżało na wakacje" - mówi Tomasz Otto, dyrektor departamentu strategii i marketingu odpowiedzialny za rozwój Automarket.pl.

Czy wynajętym samochodem można pojechać zagranicę?

Część osób użytkujących wynajmowane auta oraz osoby zastanawiające się nad wynajmem nie są pewne czy może nimi pojechać zagranicę. Pytanie o wyjazd poza nasz kraj może być zasadne, bo samochód w wynajmie długoterminowym należy przez cały czas użytkowania do firmy leasingowej. Jednak wśród głównych korzyści wynikających z tej formy finansowania można wymienić uproszczone formalności i możliwość użytkowania auta jak własne. Wyjazd za granicę jest zatem możliwy, po spełnieniu kilku prostych warunków.

Ekspert wyjaśnia, że przede wszystkim należy mieć ze sobą pisemną zgodę firmy leasingowej na jazdę poza terytorium Polski. Takiego dokumentu wymaga wiele europejskich krajów. Trzeba go mieć przy sobie w razie kontroli drogowej, najlepiej na piśmie. Większość państw w Unii Europejskiej i tych poza nią nie uznaje elektronicznej wersji.

"Zasadą udostępniania samochodu w wynajmie długoterminowym jest maksymalne upraszczanie wszelkich formalności. Dotyczy to także tych, związanych z wyjazdem za granicę. W naszym przypadku wystarczy zgłosić chęć otrzymania takiego dokumentu w Centrum Obsługi Klienta. Zazwyczaj wynajmujący załatwiają to od razu przy podpisywaniu umowy, dzięki czemu nie muszą się martwić ograniczeniami przed wakacjami. W praktyce od maja przy podpisywaniu każdej umowy, od razu wydajemy też upoważnienie do wyjazdu za granicę. To oznacza mniej formalności. Upoważnienie przygotowujemy w kilku językach: m.in. angielskim, polskim czy węgierskim - mówi Tomasz Otto.

Taka formuła nie jest jednak powszechną rynkową normą. Każda firma leasingowa samodzielnie ustala zasady, na jakich przekazuje swoje auto wynajmującemu. W przypadku części z nich zgoda na zagraniczny wyjazd nie jest wydawana automatycznie przy podpisywaniu umowy, trzeba za każdym razem starać się o nią dodatkowo. Warto więc wcześniej sprawdzić, jak to jest w przypadku konkretnej umowy o wynajem.

Uwaga na limit kilometrów

W przypadku użytkowania samochodu w formie wynajmu długoterminowego trzeba pilnować ustalonego z firmą leasingową limitu kilometrów, który można przejechać w ciągu roku. Zazwyczaj to 20, 30 lub 40 tys. kilometrów. Uzgodniony limit może mieć szczególne znaczenie w przypadku dalekich wojaży zagranicznych.

"Szczególnie w przypadku umów kończących się w okolicy wakacji konieczne jest sprawdzenie ile z limitu kilometrów zostało już w danym roku wykorzystane. Jeśli kilometraż jest bliski granicznej wartości z umowy, warto przeliczyć planowaną odległość wakacyjnego wyjazdu, dodać kilkanaście procent na wszelki wypadek i sprawdzić czy suma nie przekroczy ustalonego limitu. Jeśli istnieje takie ryzyko, nie jest to jednak powód do rezygnacji z wyjazdu. Wystarczy, że zbliżając się do wybranego limitu zwiększymy go. Potrzebne jest wtedy zgłoszenie takiego zamiaru do leasingodawcy, który przeliczy miesięczne koszty i wyda aneks do umowy, za który pobierana jest opłata administracyjna" - wyjaśnia Tomasz Otto z Automarket.pl.

Gdzie nie można pojechać wynajętym samochodem?

Takich ograniczeń nie jest dużo. W oczywisty sposób dotyczą miejsc objętych konfliktem zbrojnym lub sankcjami gospodarczymi. Niestety obecnie dotyczy to sąsiednich krajów, czyli Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Więcej ograniczeń nie ma, są za to zalety podróży autem za granicę. To m.in. zawsze towarzyszące umowie o wynajem długoterminowy rozbudowane ubezpieczenia. Z reguły zawierają assistance pomocne np. w razie potrzeby przewiezienia uszkodzonego samochodu na lawecie. Także z dala od domu np. za granicą. Zazwyczaj taka polisa gwarantuje też udostępnienie auta zastępczego w razie awarii lub kradzieży wynajętego pojazdu. Szczegóły takiego wsparcia warto sprawdzić w umowie ubezpieczeniowej jeszcze przed wyjazdem. Szczególnie, jeśli wybieramy się w tereny mniej popularne turystycznie i słabo zaludnione jak np. północna Skandynawia czy Bałkany. W niektórych przypadkach zdarza się, że niezbędne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas wyjazdu. Najczęściej doradcy klienta są w stanie uzyskać od agencji ubezpieczeniowej informacje o konieczności doubezpieczenia auta na danym terenie.

W ramach polisy ubezpieczeniowej przy wynajętym samochodzie w razie szkody nie trzeba martwić się o formalności z likwidacją szkody. Zajmuje się nią firma leasingowa lub firma przez nią wyznaczona. Użytkownikowi "odpada" w ten sposób sporo spraw związanych z obsługą.

