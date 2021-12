Takie dane płyną z badań przeprowadzonych przez producenta opon - firmę Nokian Tyres. W badaniach YouGov z marca 2021 roku, wzięło udział co najmniej po 1000 kierowców samochodów osobowych z Niemiec, północnych Włoch, Rosji, Szwecji i Finlandii. Wynika z nich, że więcej niż jeden na czterech kierowców kupuje nowe opony zimowe dopiero wtedy, gdy głębokość ich bieżnika osiągnie minimalną dopuszczalną przepisami wartość. Co więcej, prawie jedna czwarta respondentów stwierdziła, że dokona zakupu opon dopiero wtedy, gdy zauważy, że ich właściwości bezpieczeństwa zostały obniżone.



Opony premium, czyli oszczędny częściej płaci?

"Nigdy nie należy zużywać opon całkowicie. Głębokość bieżnika wynosząca 4 milimetry to rozsądna granica, po przekroczeniu której należy wymienić opony. Gdy głębokość bieżnika spadnie poniżej tego poziomu, właściwości opony wyraźnie się pogarszają, zwłaszcza w zakresie zapobiegania aquaplaningowi. Bardzo mała głębokość bieżnika zwiększa również ryzyko przebicia opony" - Technical Customer Service Manager w Nokian Tyres.

Porady Głośne opony? Sprawdź, jak zmniejszyć hałas! Ekspert zauważa też, że nabywcy opon powinni brać pod uwagę cały okres użytkowania produktu, bo cena jest zawsze częściowo uzależniona od materiałów użytych do produkcji ogumienia. Na przykład, produkty dedykowane samochodom typu SUV oraz autom dostawczym zawierają włókno aramidowe, które wzmacnia boczne ściany opon. Aramid jest bardzo wytrzymałym włóknem stosowanym np. w kamizelkach kuloodpornych. "Kierowcy mogą wydłużyć bezpieczny okres eksploatacji opon, przekładając je z przodu na tył i odwrotnie. Dzięki temu opony będą zużywać się równomiernie. Niestety, rotacja opon nie jest zbyt powszechna, pomimo faktu, że może ona nawet podwoić przebieg, jaki można uzyskać na jednym komplecie opon - dodaje Morri.





Jak właściwie przechowywać opony?

Właściwe przechowywanie również może poprawić trwałość opon. Najlepszym miejscem do przechowywania opon jest chłodne i suche miejsce, chronione przed światłem słonecznym. Trwałe opony to ekonomiczny wybór dla konsumentów i najlepsza opcja pod względem ekologii.



Co ciekawe - z ankiety firmy Nokian wynika, że kobiety bardziej niż mężczyźni interesowały się redukcją emisji CO2 i zrównoważoną produkcją surowców. Z kolei mężczyźni byli bardziej zaniepokojeni między innymi zużyciem paliwa i zewnętrznym hałasem toczenia. Smutne, że w najczestszych odpowiedziach nie pojawiła się kwestia przyczepności...





Jak kierowcy dbają o swoje opony zimowe?

57,8 proc. regularnie sprawdza ciśnienie w oponach

56,1 proc. kontroluje głębokość bieżnika opony



47,6 proc. zwraca uwagę na wiek opon 28 proc. rotuje opony

24,6 proc. usuwa kamienie, które utknęły w rowkach opony



20,8 proc, zwiększa ciśnienie w oponach, gdy wzrasta obciążenie



Jak kierowcy dbają o swoje opony całoroczne?

58,4 proc. regularnie sprawdza ciśnienie w oponach



47,5 proc. kontroluje głębokość bieżnika

43,5 proc. zwraca uwagę na wiek opon

25,4 proc. rotuje opony



20 proc. usuwa kamienie, które utknęły w rowkach opony



18,6 proc. zwiększa ciśnienie w oponach, gdy wzrasta obciążenie

