Spis treści: 01 Ile kosztuje instalacja gazowa. Ceny w 2024 roku

02 Z czego składa się instalacja gazowa? Ile trwa montaż LPG w samochodzie?

03 Jak szybko zwróci się instalacja gazowa w samochodzie?

Analitycy rynkowi z serwisu e-petrol.pl podają, że litr LPG kosztuje dziś w Polsce średnio 2,83 zł, podczas gdy za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić 6,65 zł, a oleju napędowego - 6,68 zł. LPG niezmiennie deklasuje konkurencję – jest zdecydowanie najtańszym paliwem płynnym, które w prosty sposób można zastosować w lwiej części silników zasilanych benzyną, a są też instalacje, do stosowania w napędach wysokoprężnych. Ile trzeba obecnie wydać na instalację gazową? Po jakim czasie zwrócą się pieniądze wydane na instalację LPG?

Reklama

Ile kosztuje instalacja gazowa. Ceny w 2024 roku

W wielu miejscach Polski na montaż instalacji gazowej umówić się można praktycznie "z miejsca" – nie trzeba jak przed laty zapisywać się i czekać tygodniami na wolny termin. Wystarczy zaliczka, dwa, a czasem trzy dni oczekiwania i auto jest gotowe do odbioru. Niestety, w porównaniu z poprzednimi latami, ceny instalacji gazowych i ich montażu odczuwalnie wzrosły. Czasy, gdy koszt przerobienia na gaz przeciętnego samochodu z klasycznym, pośrednim, wtryskiem paliwa wyrażał się wzorem 600 zł x liczba cylindrów, minęły bezpowrotnie.

Obecnie bliższy prawdy wydaje się skorygowany wzór: 1 000 zł x liczba cylindrów. Śmiało powiedzieć można, że w zależności od regionu, jakości komponentów czy osiągów jednostki napędowej, montaż instalacji gazowej w czterocylindrowym samochodzie z pośrednim wtryskiem paliwa kosztuje obecnie między 3 500 a 4 000 zł .



W przypadku aut wyposażonych w bezpośredni wtrysk paliwa można kierować się wzorem 1400 zł x liczba cylindrów. Ceny instalacji do tego typu silników z czterema cylindrami startują dziś z pułapu przeszło 5 500 zł.



Z czego składa się instalacja gazowa? Ile trwa montaż LPG w samochodzie?

Kompletny zestaw, który trafia do samochodu i pozwoli na znaczne obniżenie kosztu pokonania 100 km, obejmuje:



jednostkę sterującą,



wtryskiwacze,



parownik,



komplet przewodów, zaworów i filtrów.



Montaż zwykle trwa jeden dzień roboczy, ale bywa, że trzeba wykonać dodatkowe adaptacje – np. stelaż pod butlę w autach z podłogą bagażnika z kompozytów, albo poświęcić więcej czasu na "strojenie" instalacji. Wówczas usługa może przeciągnąć się do dwóch lub trzech dni.

Rosnące ceny instalacji LPG wynikają nie tylko ze zmian w gospodarce czy inflacji – wiążą się również z postępem technologicznym. Dziś nawet najtańsze z oferowanych sterowników obsługują tzw. dotrysk benzyny, a to rozwiązanie, które początkowo zarezerwowane było dla drogich instalacji do samochodów z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Pozwala ono utrzymać w sprawności elementy fabrycznego układu wtryskowego, a także - co najważniejsze - czyści i schładza gniazda zaworowe przedłużając żywotność głowicy. Dlatego stosuje się je coraz częściej również w jednostkach z wtryskiem pośrednim, choć jego stosowanie podnosi koszty eksploatacji – auto zużywa też niewielkie ilości benzyny.

Jak szybko zwróci się instalacja gazowa w samochodzie?

Biorąc pod uwagę, że według danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów średnioroczne przebiegi samochodów osobowych w Polsce oscylują w okolicach 12,5 tys. kilometrów rocznie, w przypadku przeciętnego samochodu kompaktowego, zużywającego 8 l benzyny na 100 km, pokonanie dystansu 100 km kosztuje nas dzisiaj ok. 53 zł. W skali roku przy "statystycznym" przebiegu na paliwo wydamy więc około 6 700 zł.

Jeśli założymy, że silnik zasilany LPG zużyję około 20 proc. więcej paliwa, co wynika chociażby z niższej kaloryczności gazu, pokonanie dystansu 100 km kosztować nas będzie niespełna 27 zł. W skali roku na paliwo wydamy więc niespełna 3 400 zł. Oznacza to, że nawet przy stosunkowo niewielkich przebiegach na poziomie średniej krajowej (12,5 tys. km rocznie) inwestycja w instalację gazową powinna zwrócić się po około półtora roku.



Dla własnych wyliczeń śmiało przyjąć można, że przejeżdżając 1000 km miesięcznie, każdego miesiąca w portfelu zostanie nam około 260 zł. Biorąc nawet pod uwagę dodatkowe koszty związane z przeglądami, wymianą przewodów i świec czy diagnostyką silnika przed montażem instalacji LPG (około 500 zł), w przypadku popularnych aut instalacja powinna zwrócić się w - maksymalnie - dwa lata.