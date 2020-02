Silnik 1.6 HDi jest najpopularniejszym dieslem w swojej klasie pojemności. I jednym z najlepszych. Na rynku wtórnym występuje w kilkudziesięciu modelach.

Zdjęcie

Silnik 1.6 HDi (HDi to skrót od High-pressure Direct injection) zadebiutował w 2002 roku. W jego konstrukcji mają swój udział firmy Peugeot, Citroen oraz Ford.

Jednostka 1.6 HDi jest godna polecenia - wyróżniają ją duża trwałość, bardzo niskie zużycie paliwa oraz zadowalające osiągi i wysoka kultura pracy. Nic dziwnego, że korzysta z niej szerokie grono producentów samochodów, m.in. Citroen, Peugeot, Ford, Mazda, Mini i Volvo.

Popularność na rynku przekłada się na wzorowe zaopatrzenie w części zamienne. Są one także relatywnie niedrogie. Rozrząd kosztuje 600 zł, wtryskiwacze - 900 zł za sztukę, a dwumasowe koło zamachowe - ok. 1300 zł. Koszt regeneracji turbosprężarki zależy od jej rodzaju - tańsze to wydatek 800 zł, droższe - 1500 zł.

W sytuacji podbramkowej można się także ratować zakupem całego używanego silnika. Ceny w internecie - od 1500 do 4500 zł.

Silniki 1.6 HDi bez większych problemów przejeżdżają ok. 300 tys. km. Jeśli są użytkowane delikatnie, są w stanie pokonać nawet dwukrotnie więcej.

Konstrukcja

Silnik 1.6 HDi występuje w dwóch wersjach - starszej, 16-zaworowej, produkowanej od 2002 roku oraz nowszej, 8-zaworowej, która zadebiutowała w 2010 roku.

Starsza i bez porównania bardziej popularna 16-zaworowa odmiana ma pasek rozrządu, który napędza jeden wałek rozrządu. Drugi wałek odbiera napęd od pierwszego za pośrednictwem łańcucha. Producent przewiduje wymianę paska co 240 tys. km, ale lepiej robić to dwukrotnie częściej. Łańcuch w praktyce wytrzymuje ok. 200 tys. km. Po tym przebiegu dalej działa, ale zaczyna się rozciągać i hałasuje.

Jednostka jest wyposażona w układ common rail. W zdecydowanej większości egzemplarzy jego poddostawcą jest firma Bosch, co gwarantuje rozsądne koszty ewentualnych napraw. Niestety - zdarzają się także wersje z zasilaniem Siemens. Są dość trwałe, ale znacznie droższe w obsłudze (nie można regenerować wtryskiwaczy). Przed zakupem samochodu warto zatem ustalić, z czym mamy do czynienia. Można szukać napisów na pompie paliwa i listwie lub zapytać się w ASO, podając numer VIN.

Słabsze wersje mocy 1.6 HDi nie mają ani zmiennej geometrii łopatek turbosprężarki, ani dwumasowego koła zamachowego, ani (do 2010 roku) filtra cząstek stałych. W mocniejszych można spotkać wszystkie te elementy (za wyjątkiem filtra cząstek stałych, który do 2010 roku był montowany opcjonalnie).

PRZED ZAKUPEM

1. Sprawdź, czy silnik nie ma problemów z uruchomieniem. Wykonaj próby na zimno i na ciepło.

2. Posłuchaj pracy silnika na biegu jałowym. Stukot, który nasila się w chwili ruszania z miejsca, wskazuje na naciągnięty łańcuch łączący wałki rozrządu.

3. Zdejmij plastikową pokrywę silnika (trzeba ją odkręcić). Obejrzyj okolice wtryskiwaczy. Niewielkie ślady oleju to norma. Skamieniały, czarny nagar oznacza poważne problemy - wtryskiwacze nie są szczelne i już się zapiekły. Bardzo trudno je będzie wyjąć.

POLECANY SILNIK 1.6 HDi

Zdjęcie

Francuski silnik jest produkowany 13 lat i zdążył się już sprawdzić. Fakt, że Volvo postanowiło umieścić go pod maską flagowego modelu S80 jest najlepszą rekomendacją. Naszym zdaniem jednostka ta sprawdza się idealnie w samochodach miejskich i kompaktowych.

+ dobre osiągi, niskie zużycie paliwa, bardzo wysoka kultura pracy, wysoka trwałość

+ olbrzymia popularność na rynku przekłada się na niskie ceny części zamiennych

+ nie ma problemów z serwisowaniem - z naprawami radzi sobie większość serwisów



Silnik 1.6 HDi - odmiany, dane techniczne, rozrząd DANE TECHNICZNE 1.6 HDi 75-90 KM 1.6 HDi 109 KM 1.6 HDi 90-112 KM Zasilanie wtrysk common rail wtrysk common rail wtrysk common rail Pojemność skokowa 1560 cm3 1560 cm3 1560 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/16 R4/16 R4/8 Moc maksymalna 75-90 KM/4000 109 KM/4000 90, 92, 112 KM/4000 Maks. moment obrotowy 185-215 Nm/1750 240-260 Nm/2000 230-285 Nm/1750 Rozrząd pasek+łańcuch pasek+łańcuch pasek zębaty

INNE POPULARNE MAŁOLITRAŻOWE SILNIKI DIESLA

Zdjęcie

[1] 1.4 D-4D Kapitalny silnik Toyoty. Jest najbardziej niezawodną propozycją w tej klasie. [2] 1.5 dCi Wyjątkowo oszczędny silnik Renault. Szkoda, że ma kiepskie panewki. [3] 1.6 M-Jet Niezła propozycja Fiata. Oszczędny, dobrze wyciszony, trwały. [4] 1.7 CDTI Konstrukcja japońska (Isuzu), produkcja polska - trafiał do Opli i Hond.

SILNIK 1.6 HDi: TYPOWE USTERKI, KOSZTY NAPRAW

Silnik 1.6 HDi jest niezawodny, choć użytkownicy i mechanicy wskazują zgodnie na jego jedną wadę - podatność na wycieki oleju.

Zatkane sitko

Turbosprężarki są trwałe, ale zawodzi układ ich smarowania. Po zakupie używanego samochodu należy profilaktycznie usunąć sitko, które znajduje się w przewodzie doprowadzającym olej.

Koszt przeróbki: 30-50 zł.



Problemy z filtrem cząstek stałych

Niektóre wersje (wszystkie nowsze, 8-zaworowe oraz większość starszych, 16-zaworowych o mocy 109 KM) mają filtr cząstek stałych. Jeśli samochód jest eksploatowany w mieście - może pojawiać się problem z przybywaniem oleju - jego poziom podnosi nadmiar paliwa wykorzystywany do wypalenia filtra, który skapuje po ściankach tulei cylindrowych do miski olejowej.

Zdjęcie Przed zakupem upewnij się, czy auto wyposażone jest w filtr cząstek stałych. / Motor

Regeneracja filtra: ok. 700 zł.

Wycieki oleju, zapach spalin w kabinie

Zdjęcie Zestaw podkładek pod wtryskiwacze warto wymieniać profilaktycznie co 2-3 lata. / Motor

Dół silnika na ogół jest suchy, ale wycieki oleju w okolicach wtryskiwaczy to norma. Na szczęście nie są niebezpieczne. Sygnałem ostrzegawczym jest natomiast zapach spalin w kabinie. To znak, że trzeba wymienić podkładki pod wtryskiwaczami.

Koszt wymiany podkładek: ok. 300 zł.









POLECANE SAMOCHODY UŻYWANE Z SILNIKIEM DIESLA 1.6 HDi

Citroen C4 I (2004-2010)

Zdjęcie

Najtańsze egzemplarze kosztują ok. 8 tys. zł, ale za zadbaną wersję 1.6 HDi trzeba zapłacić przynajmniej 12-15 tys. zł. Polecany auta z ręczną skrzynią biegów. Odmiany ze skrzynią zautomatyzowaną są awaryjne.

Ceny od 12 000 zł





Citroen C5 II (od 2007 r.)

Zdjęcie

Godne polecenia są obie generacje modelu (pierwsza po liftingu), ale prezentujemy drugą, ponieważ jeszcze długo się nie zestarzeje. Jednostka 1.6 HDi to w tym modelu podstawowy diesel, bez hydropneumatycznego zawieszenia.

Ceny od 25 000 zł





Ford Focus II (2004-2011)

Zdjęcie

Silnik 1.6 TDCi zadebiutował w drugiej generacji Forda Focusa i stał się najchętniej wybieranym źródłem napędu. Słabsza wersja 90 KM najczęściej nie miała filtra cząstek stałych. Mocniejsza - 109 KM zazwyczaj z nim występuje.

Ceny od 12 000 zł





Ford C-Max (2003-2011)

Zdjęcie

Jeśli ktoś znudzi się poszukiwaniem zwykłego Focusa (przeraża go zalew samochodów poflotowych) lub po prostu chce mieć kompaktowego minivana, może sięgnąć po Focusa C-Maxa. Technicznie jest on równie niezawodny.

Ceny od 15 000 zł





Mazda 3 II (2009-2013)

Zdjęcie

Niewielki kompakt ze sportowym zacięciem. Pod względem konstrukcyjnym nie da się nie zauważyć spokrewnienia z Fordem Focusem II. Mazda jest jednak ciekawiej stylizowana. Szczyci się także bardziej starannym wykonaniem.

Ceny od 27 000 zł





Mini (2007-2013 r.)

Zdjęcie

Początkowo diesle do Mini dostarczała Toyota (1.4 D-4D). Fakt, że wyparł ją Peugeot z silnikiem 1.6 HDi wystawia mu doskonałe świadectwo. Szczególnie mocniejsza, 109-konna wersja sprawia, że auto porusza się dosyć żwawo.

Ceny od 20 000 zł





Peugeot 308 (2007-2013)

Zdjęcie

Poprzednik - "307" - także występuje z silnikiem 1.6 HDi, ale uchodzi za wyjątkowo awaryjny model (szwankuje głównie instalacja elektryczna, zdarzają się przypadki samozapłonu samochodu). Trwały Peugeot 308 to zupełnie inna bajka.

Ceny od 20 000 zł





Peugeot 407 (2004-2007)

Zdjęcie

1.6 HDi to pozornie zbyt mały silnik do tej rodzinnej limuzyny. Ale mimo wszystko spełnia swoją rolę równie dobrze jak robi to w Citroenie C5. Do zwykłej, codziennej jazdy wystarcza i należy do najbardziej ekonomicznych w klasie.

Ceny od 14 000 zł





Suzuki SX4 (2006-2014)

Zdjęcie

Pod maskę trafiła słabsza, 90-konna wersja. W Polsce nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Na rynku wtórnym dominują egzemplarze z dieslami 1.9 lub 2.0 zapożyczonymi z Fiata. Tak, czy inaczej - wszystkie wersje są niezawodne.

Ceny od 17 000 zł





Volvo S40/V50 (2003-2012)

Zdjęcie

Kompaktowe Volvo jest bliźniakiem konstrukcyjnym Forda Focusa, ale ceny egzemplarzy używanych są wyższe średnio o 3-5 tys. zł. S40 (sedan) i V50 (kombi) mają sztywniejszą i lepiej zabezpieczoną przed korozją karoserię.

Ceny od 15 000 zł





Volvo S80 (od 2007 r.)

Zdjęcie

Świat stanął na głowie! Sztandarowy krążownik Volvo z tak małym silnikiem? No cóż - S80 waży ponad 1,5 tony, a zatem niewiele więcej niż Citroen C5. Do spokojnej, ekonomicznej jazdy malutki diesel w zupełności wystarcza.

Ceny od 50 000 zł

INNE POPULARNE MODELE Z SILNKIEM 1.6 HDi

Citroen C2 (2003-2009) • Citroen C3 I, II (od 2005 r.) • Citroen C4 II (od 2009 r.) • Citroen C4 Picasso I, II (od 2006 r.) • Citroen Xsara Picasso (1999-2010) • Citroen C5 I FL, (od 2006 r.) • Ford Fiesta V (2004-2008) • Ford Fiesta VI (od 2008 r.) • Ford Fusion (2004-2013) • Ford Focus C-Max I, II (od 2003 r.) • Mazda 2 (2006-2009) • Mazda 3 I (2006-2013) • Peugeot 206 (2004-2009) • Peugeot 208 (od 2012 r.) • Peugeot 307 (2004-2007) • Peugeot 308 I, II (od 2007 r.) • Peugeot 3008 (od 2009 r.) • Volvo C30 (od 2006 r.) • Volvo V40 (od 2012 r.) • Volvo V70 (od 2010 r.)



Tekst: Jacek Ambrozik, zdjęcia: archiwum