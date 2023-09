Spis treści: 01 Kolorowe paski na oponie - co oznaczają dla kierowcy?

Na pewno nie raz wymieniając opony w samochodzie na nowe zastanawiałeś się po co na bieżniku dookoła opony namalowane są paski w różnych kolorach i jaką funkcję one spełniają. Nie są umieszczone tam zupełnie przypadkowo i spełniają ważną funkcję już na etapie produkcji opony. Jeszcze ważniejsze są kropki, namalowane na boku opon.

Kolorowe paski na oponie - co oznaczają dla kierowcy?

Sam fakt, że kolorowe paski znajdują się na oponie nie ma dla końcowego odbiorcy - czyli kierowcy zakładającego opony do swojego auta - właściwie żadnego konkretnego znaczenia, poza tym, że jeśli są one widoczne na oponie oznacza to, że jest ona nowa. Paski bowiem ścierają się już po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, a jedyne ich ślady na oponie po dłuższym czasie możemy zauważyć tylko w rowkach bieżnika.

Jaką funkcję spełniają kolorowe paski na nowych oponach?

Paski na oponie to raczej system znakowania konkretnej wersji i parametrów bieżnika, który jest wykorzystywany na etapie produkcji opony. Znaczenie mają kolory pasków, a także ich ilość na oponie.

Chodzi tu o dobór odpowiedniego bieżnika do odpowiedniego typu i rozmiaru opony - paski ułatwiają to zadanie pracownikom pracującym przy produkcji opon w fabrykach. Ułatwiają odpowiednie posegregowanie płatów, czy też rolek bieżnika do odpowiedniego rodzaju opon. Przy produkcji opon nie ma miejsca na pomyłki, bowiem zależy od tego bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, a wszelkie anomalie na produkcji są weryfikowane przez kontrolę jakości, więc tu pomyłka oznacza dodatkowe niepotrzebne straty finansowe.

Fachowo takie znakowanie opon nazywa się konfekcjonowaniem opon. Jednocześnie warto wiedzieć, że jeśli kupujesz komplet opon, a kolory pasków na bieżniku nie są identyczne, nie masz czym się martwić. Jeśli opona przeszła kontrolę jakości przed wyjazdem z fabryki, to znaczy, że wszystko jest w porządku.

Kropki na oponie też mają znaczenie

Oprócz widocznych na nowych oponach pasków zdarza się - zwłaszcza w nowych samochodach - że na oponach pojawiają się również różnokolorowe kropki. Zwykle pojawiają się na zewnętrznej ścianie opony i mogą być w kilku kolorach. Znaczenie kolorów kropek jest różne, zależnie od producenta - to przede wszystkim informacja przydatna na etapie montażu nowych opon na nowe koła, na etapie składania auta, ale nie tylko.

Kropki mogą oznaczać najcięższy (zwykle oznaczony czerwoną kropką) i najlżejszy (pomarańczowa kropka) punkt opony. W przypadku zakładania takich opon do fabrycznie nowego samochodu, czy też na fabrycznie nowe felgi, takie oznakowanie ma duże znaczenie dla wyważenia kół. Jeśli najcięższy punkt opony jest ustawiony zgodnie z najlżejszym punktem felgi, nie będzie ona wymagała założenia zbyt dużej ilości odważników.

Zdjęcie Często nawet wulkanizatorzy nie wiedzą, co oznacza taka kropka na oponie / INTERIA.PL

Białe kropki na oponie mogą oznaczać przejście kontroli jakości, a zielona zwykle sugeruje to gdzie powinien znaleźć się wentyl. Idealne ustawienie opony na feldze zwykle nie jest możliwe (rzadko kiedy zgrywają się wszystkie punkty), a właściwy montaż opony zależy od doświadczenia wulkanizatora, który podejmuje decyzję jak najlepiej zamontować daną oponę.

W przypadku opon motocyklowych kropka zwykle oznacza właśnie miejsce, w którym powinien znajdować się wentyl. To również ma związek z wyważeniem - właśnie w tym miejscu opona jest najlżejsza i niejako "rekompensuje" dodatkową masę zaworu zamocowanego w feldze, przez co łatwiej jest ją wyważyć.