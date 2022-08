Spis treści: 01 Co to jest skrzynia DSG?

02 Awaria DSG. Co się psuje w skrzyni?

03 Jak długo wytrzymuje skrzynia DSG?

04 Ile kosztuje naprawa skrzyni DSG?

Co to jest skrzynia DSG?

DSG to automatyczna skrzynia biegów o konstrukcji opartej na klasycznej manualnej przekładni oraz module sprzęgła mającego dwie tarcze. Biegi parzyste korzystają z jednej, a nieparzyste z drugiej tarczy sprzęgła. Stąd też przekładnia DSG nazywana jest dwusprzęgłową.

Zmiana przełożeń w automatycznej skrzyni biegów DSG spowodowana jest zmianą przenoszenia momentu obrotowego pomiędzy dwoma tarczami sprzęgła. Gdy jedna z przekładni jest aktywna, druga ma już przygotowany wyższy lub niższy bieg. Przekładnia DSG występuje w dwóch wersjach:

z suchymi sprzęgłem - dla słabszych wersji silnikowych;

z mokrymi sprzęgłem - do przenoszenia większego momentu obrotowego.

Automatyczną skrzynię biegów DSG wprowadzono na rynek w 2003 roku. Do dziś różne modele tej przekładni zostały zamontowane w milionach samochodów.

Automatyczna skrzynia biegów DSG ma wiele zalet. Nie tylko szybciej zmienia biegi od przekładni manualnej, lecz także wpływa na niższe zużycie paliwa. Oferuje też możliwość manualnej zmiany przełożeń, co pozwala kierowcy dopasować biegi do stylu jazdy i warunków na drodze.

Awaria DSG. Co się psuje w skrzyni?

Zaawansowana technologicznie konstrukcja przekładni potrafi z biegiem czasu być źródłem awarii DSG. Co się psuje w skrzyni?

Brak regularnych wymian oleju powoduje występowanie awarii przekładni. Producent zaleca jego wymianę jedynie w wersji DSG wyposażonej w tzw. mokre sprzęgło (pracujące w kąpieli olejowej). Mechanicy wyspecjalizowani w naprawie automatycznych skrzyń biegów zalecają, by robić to co 60-80 tys. km.

Problemem w skrzyni DSG może też być sprzęgło dwutarczowe. Trwałość tego elementu jest zróżnicowana i zależy od stylu jazdy. Żywotność może wynosić od 150 do 300 tys. km. Przy okazji wymiany sprzęgła warto sprawdzić stan koła dwumasowego. Najczęściej po przejechaniu przebiegu ok 200 tys. km także ta część będzie wymagać wymiany.

Problematyczna bywa też mechatronika, która steruje pracą sprzęgła. Gdy samochód zaczyna szarpać podczas zmiany przełożeń, to sygnał, że należy udać się do serwisu w celu sprawdzenia stanu sterowników.

Jak długo wytrzymuje skrzynia DSG?

Trudno jednoznacznie wskazać, jak długo wytrzymuje skrzynia DSG. Zależy to od stylu jazdy oraz serwisowania przekładni. Automatyczna skrzynia biegów DSG zawiera elementy wywodzące się z manualnych przekładni, czyli sprzęgło (zdecydowanie bardziej skomplikowane niż w "manualu") i koło dwumasowe, które ulegają zużyciu.

Zdarza się, że automatyczne skrzynie biegów wymagają ingerencji mechanika już po pokonaniu 60 tys. km. Za bardziej awaryjne uchodzą słabsze przekładnie z suchym sprzęgłem. Skrzynie DSG wyposażone w mokre sprzęgła mają zazwyczaj dłuższą żywotność. Dzięki regularnym wymianom oleju potrafią pokonać nawet 300 tys. km bez awarii.

Ile kosztuje naprawa skrzyni DSG?

Wystąpienie awarii w przekładni DSG to kwestia czasu. Elementy takie jak sprzęgła czy koło dwumasowe zużywają się tak, jak w autach z manualnymi skrzyniami biegów. Ile kosztuje naprawa skrzyni DSG?

Regularna wymiana oleju w przekładni zapewnia automatycznej skrzyni biegów DSG odpowiednie parametry. Ta usługa to koszt od 800 do 1300 zł w zależności od modelu auta.

Zużyciu ulegają także dwutarczowe sprzęgła DSG. Koszt zakupu części zamiennej wynosi od 1500 do 2500 złotych. Należy doliczyć do tego robociznę (ok. 1000 złotych).

Podczas wymiany sprzęgła w skrzyni DSG często do wymiany kwalifikuje się także koło dwumasowe. Element ten kosztuje od 1300 do 2600 zł. Naprawa w tym przypadku będzie kosztowała ok. 1000 zł. W przypadku wymiany dwutarczowego sprzęgła oraz koła dwumasowego za jednym razem koszt robocizny powinien okazać się niższy.

Naprawy elektroniki sterującej przekładnią również nie należą do tanich. Z uwagi na popularność przekładni DSG pojawiły się warsztaty wykonujące regenerację sterownika za kwotę ok. 1000 zł. Zakup nowego urządzenia to wydatek 5-10 tys. zł.

