​Czy parking P2 przy lotnisku w Pyrzowicach jest najtańszy? Tu też dotarła inflacja

Jak wybrać parking przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach?

Wakacyjny urlop to wyczekiwany czas relaksu i beztroski. Warto zadbać o wszystkie istotne detale, aby uniknąć nieoczekiwanych sytuacji wynikających np. z parkowania auta w przypadkowym miejscu. Jak wybrać parking przy lotnisku w Katowicach Pyrzowicach? Wystarczy zwrócić uwagę na parę istotnych rzeczy.

Porównanie cen za parkowanie przy lotnisku pozwala wybrać korzystną ofertę. Warto pamiętać, że niska cena prawdopodobnie nie będzie szła w parze z odpowiednim poziomem usług. Bezpieczeństwo pojazdu należy do kluczowych czynników, których oczekuje się od parkingu długoterminowego.

Warto upewnić się, czy wybrany obiekt jest strzeżony i czy ma monitoring. Ogrodzony parking w znacznym stopniu ogranicza możliwość dostania się na teren osób postronnych.

Odległość od lotniska także jest ważna. Tylko w przypadku parkingów zlokalizowanych na terenie portu lotniczego lub w najbliższym sąsiedztwie można łatwo dotrzeć do terminalu z bagażami na piechotę. Przy decyzji o parkowaniu w obiekcie znajdującym się w większej odległości, warto upewnić się, czy oferowany jest transfer na lotnisko. Nie należy też zapominać o sprawdzeniu, ile czasu zajmie przejazd z parkingu do portu lotniczego.

Przed podjęciem decyzji o rezerwacji parkingu dobrze jest sprawdzić opinie dostępne w internecie. Obiekt oferujący wysoki standard usług na pewno został doceniony przez wcześniejszych użytkowników pozytywnymi komentarzami.

Jakie parkingi są przy lotnisku w Pyrzowicach?

Lotnisko w Katowicach Pyrzowicach to szczególnie uwielbiany przez pasażerów czarterowych port lotniczy. Jakie parkingi są przy lotnisku w Pyrzowicach?

Śląski port lotniczy im. Wojciecha Korfantego umożliwia parkowanie w 3 lokalizacjach. Każdy z parkingów umożliwia postój krótko- i długoterminowy. Opłaty naliczane są od jednej godziny w górę.

Najwyższy standard zapewnia strzeżony parking premium dysponujący 148 miejscami dla samochodów. Korzystanie z niego od 1 do 3 godzin kosztuje po 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Koszt parkowania od 3 godzin do 1 doby to 100 zł. Cena za każdy kolejny dzień wynosi 20 do 40 zł. Parkowanie przez tydzień wyniesie 300 zł.

Niestrzeżony parking P1 w Pyrzowicach zapewnia 2100 miejsc dla pojazdów. Cena parkowania do 1 godziny to 5 zł, a w przypadku korzystania przez 2 godziny należy zapłacić 20 zł. Trzecia godzina kosztować będzie 5 zł. Cena parkowania od 3 godzin do doby wyniesie 60 zł. Wybierając ten parking na 2 dni, zapłacimy 100 zł, a następnie 20 zł za każdy kolejny dzień. Cena za tygodniowe parkowanie to 200 zł.

Największy na katowickim lotnisku jest niestrzeżony parking P2. Obiekt znajduje się 300 m od terminalu i oferuje 2500 miejsc dla samochodów oraz transfer. Parkowanie przez pierwsze 3 godziny to wydatek 8 zł za każde rozpoczęte 60 minut. Parking P2 oferuje niższą cenę za pierwszą dobę, która wynosi 39 zł. Opłata za parkowanie od 2 do 4 dni wynosi 56 zł, a za tydzień należy zapłacić 95 zł.

Ile kosztują parkingi długoterminowe przy lotnisku w Pyrzowicach?

Liczba parkingów zlokalizowanych w okolicach katowickiego portu lotniczego jest spora. Wybraliśmy miejsca cieszące się w Google najwyższymi opiniami klientów. Ile kosztują parkingi długoterminowe przy lotnisku w Pyrzowicach?

Parking na wylocie - strzeżony obiekt mieści się na ul. Wolności 8. Od lotniska dzieli go ok. 1,5 km. Parkowanie auta przez tydzień kosztuje 80 zł. W cenie zawarty jest transfer, który zajmuje ok. 3 min.

Pewny Parking - kameralny strzeżony parking w bliskim sąsiedztwie portu lotniczego. Znajduje się na ul. Kolejowej 25. Do terminalu jest zaledwie ok. 1 km. Korzystanie z tego parkingu przez 7 dni kosztuje 95 zł, a transfer trwający ok. 2 minut wchodzi w skład ceny.

Wiz-Park - monitorowany, a także dozorowany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej 19, niespełna kilometr od wejścia do terminalu. Transfer trwa ok. 2 minut i jest wliczony w cenę. Za 7-dniowe parkowanie wynosi ona 100 zł. Dla osób, które zdecydują się pokonać drogę na lotnisko pieszo, przewidziano rabat wynoszący 10 zł.

Parking Pyrzowice "Azyl" - niedrogi monitorowany obiekt zlokalizowany na ul. Klonowej 1. Dystans do portu lotniczego wynosi ok. 1,5 km. Zaparkowanie auta na 7 dni kosztuje 80 zł i zawiera transfer, który trwa ok. 3 minut.

Parking Polonia - zlokalizowany na ul. Piłsudskiego 30 w bliskim sąsiedztwie portu lotniczego. Koszt tygodniowego postoju na tym monitorowanym parkingu to 70 złotych. Transfer jest wliczony w cenę i trwa ok. 2 minut.

