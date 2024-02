Chcesz pozbyć się punktów karnych? Najpierw spójrz w kalendarz

Poprzedni rząd chciał podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach drastycznie zaostrzając taryfikator punktów karnych, wydłużając czas ich ważności do 2 lat i likwidując kursy reedukacyjne, na których można było co pół roku odjąć ze swojego konta 6 punktów karnych. Na miesiąc przed wyborami w 2023 r. postanowiono ulżyć wszelkiej maści piratom drogowym - wróciła możliwość odejmowania punktów karnych, ale na zmienionych zasadach.

Nowe zasady redukcji punktów karnych

Teraz, by odjąć ze swojego konta sześć punktów karnych, trzeba zaliczyć kurs składający się z czterech 90-minutowych bloków, które obejmują:



zasady i przepisy ruchu drogowego

wypadki drogowe w Polsce (przyczyny, konsekwencje, statystyki)

prawne i społeczne skutki wypadków drogowych

psychologia kierowania pojazdem

W przeciwieństwie do wcześniejszych kursów, nowe wymagają obecności w ośrodku ruchu drogowego, bo kończą się sprawdzianem praktycznym. Na placu manewrowym, pod okiem instruktora trzeba wykonać zadanie polegające na symulacji awaryjnego hamowania przy prędkości od 30 do 50 km/h. Kurs znacznie podrożał - o ile wcześniej kosztował ok. 400 zł, dziś WORD-y wymagają wniesienia opłaty bliższej tysiąca złotych.

Chętnych jednak nie brakuje. Według analizy przeprowadzonej przez Tomasza Budzika z serwisu Autokult.pl, w 32 z przeszło 40 ośrodków egzaminowania w Polsce, w okresie od 17 września ubiegłego roku do końca stycznia tego roku, z kursu skorzystało 6851 kierowców - przeszło 1500 osób miesięcznie.



Zanim pójdziesz na kurs - zerknij w kalendarz

Perspektywa utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych, przy jednoczesnej "łatwości" zdobycia dużej liczby punktów za jedno przewinienie sprawia, że wielu kierowców decyduje się na uczestnictwo w kursie. Przed wyborem terminu warto jednak spojrzeć na swoje konto punktowe, a konkretnie na daty ważności posiadanych punktów karnych.

Za przykład niech posłuży kierowca z Żywca, który przyznał się do błędu na swoim profilu na Facebooku. Nie przyszło mu do głowy, że kurs usuwa 6 punktów za najstarsze wykroczenie. Nie sprawdził, kiedy najstarsze punkty tracą ważność i poszedł na kurs krótko przed tym terminem. W efekcie wydał tysiąc złotych i stracił dzień pracy na usunięcie z konta punktów, które niedługo potem same uległyby przeterminowaniu.

Jeśli więc wybierasz się na kurs reedukacyjny, zajrzyj do mObywatela i dobierz termin tak, by nie żałować wydania tysiąca złotych.