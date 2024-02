Używana Toyota RAV4 (2013-2019). SUV niemal bez wad

Spis treści: 01 Używana Toyota RAV4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Zadebiutował on najpierw w USA w 2012 roku, a wiosną 2013 roku trafił do Europy. Wyglądem, wąskimi lampami, ostrymi liniami nadwozia i klimatem kokpitu auto nawiązywało do Aurisa drugiej generacji, a od RAV4 trzeciej generacji różniło się unoszonymi drzwiami z tyłu, co miało zwiększać praktyczność. Miejsce na koło zapasowe zrobiono w bagażniku, niestety, nie jest ono dostępne w hybrydzie. Samochód urósł i RAV4 czwartej generacji mieści się w klasie SUV-ów średniej wielkości.

Podczas liftingu z początku 2016 r. model ten zyskał ładniejszy przód z nowymi osłoną chłodnicy, reflektorami i zderzakiem, zmieniono także tył i poprawiono jakość wnętrza, w którym zastosowano nowe multimedia. Stylizacja auta stała się zdecydowanie bardziej wyrazista. Pierwszy raz zaoferowano wtedy RAV4 w wersji z napędem hybrydowym. Model produkowano do końca 2018 r., następca trafił do sprzedaży w 2019 r. Pod względem zdolności terenowych RAV4 to typowy miejski SUV - jego prześwit wynoszący 18,7 cm pozwala co najwyżej na atakowanie krawężników i zjazd na w miarę równą, nieutwardzoną drogę. Samochód nie w każdej wersji miał zresztą napęd 4x4. Kabina RAV4 jest obszerna i praktyczna (regulowany kąt pochylenia oparć kanapy), jednak już regulacja kierownicy okazuje się niewystarczająca. Irytuje też brak podświetlenia niektórych przełączników oraz, w wersjach przed liftingiem, nieintuicyjna obsługa multimediów.

Używana Toyota RAV4 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 4600/1845/1675 mm (wersja hybrydowa - dł. 4605 mm)

4600/1845/1675 mm (wersja hybrydowa - dł. 4605 mm) Rozstaw osi: 2660 mm

2660 mm Pojemność bagażnika: 547/1735 l (501/1633 l - wersja hybrydowa)

Używana Toyota RAV4 - który silnik wybrać?

W latach 2013-2016 do RAV4 oferowano zarówno jednostkę benzynową jak i wysokoprężne. Zacznijmy od tych wersji, których... nie polecamy. Diesel 2.0 D4-D o mocy 124 KM (napęd przedni lub 4x4) produkcji Toyoty okazał się awaryjny z uwagi na nietrwałą głowicę. Co prawda może też trafić na egzemplarze, w których nic się nie stanie, ale jednak ryzyko istnieje. Drugi, 2,2-litrowy diesel sprzed liftingu (150 KM) występował tylko z napędem 4x4. Toyota twierdzi, że zostały poprawiony względem jednostek poprzedniej generacji, zapewnia on dobrą dynamikę i ma przyzwoite spalanie. Po liftingu pod maskę RAV4 trafiły silniki BMW z niesławnej serii N47 (moc - 143 KM). Zastosowano w nim usterkowy łańcuchowy napęd rozrządu, którego naprawa może pochłonąć około 3000 zł. Do tego kierowcy mierzą się z awariami zaworu EGR oraz kół pasowych. Toyota oferowała RAV4 z dieslem produkcji BMW wyłącznie ze skrzynią mechaniczną i przednim napędem.

Zdjęcie Zawieszenie jest komfortowe, ale dość zdecydowanie tłumi nierówności; RAV4 nie lubi dużego obciążenia / materiały prasowe

Na drugim biegunie w wersji przed liftingiem jest godny polecenia silnik benzynowy 2.0 (152 KM). W jego przypadku bezawaryjność to jedna strona medalu, druga to przeciętna dynamika (setka w 9,9 s) oraz zużycie paliwa. Plusem jest standardowy napęd 4x4 oraz opcjonalna, bezawaryjna przekładnia bezstopniowa.

Po face liftingu pierwsze skrzypce w ofercie zaczęła grać odmiana hybrydowa, która bazuje na benzynowym silniku 2.5 (z wersji amerykańskiej) oraz jednostce elektrycznej (lub dwóch, jeśli mowa o wersji 4x4). Łączna moc układu wynosiła 197 KM (niezależnie od liczby silników elektrycznych - ich moc to 143 oraz 68 KM). Właśnie w tej odmianie RAV4 jest najbardziej polecany, bo odhacza wszystkie ważny punkty: jest bezawaryjny, dynamiczny i oszczędny. Jedynym minusem jest dość głośna praca alternatora, gdy doładowuje niklowo-wodorkowo-metalowe akumulatory. Dzięki nim Toyota RAV4 może przejechać 2-2 km bezemisyjnie.

Zdjęcie System multimedialny poprawił się po face liftingu i jest bardziej przejrzysty niż wcześniej / materiały prasowe

Używana Toyota RAV4 - typowe usterki

awarie elektrycznego mechanizmu otwierania pokrywy bagażnika

uszkodzenia przekładni kierowniczej (słychać trzaski)

dość mało odporne na zużycie tuleje łączników stabilizatora

awarie alarmu

pękająca skórzana tapicerka

Używana Toyota RAV4 - sytuacja rynkowa i ceny

W chwili pisania tego artykułu na popularnym portalu widniało około 400 ogłoszeń o sprzedaży Toyoty RAV4 IV generacji. Około ¼ dotyczy odmian benzynowych, w tym z silnikiem 2.5, czyli tych sprowadzonych z USA. Wersja 2.0 kosztuje co najmniej 60 tys. zł, ale te z lat 2018-2019 potrafią być wyceniane nawet na około 100 000 zł. Diesle startują od około 55 tys. zł. Najbardziej polecana odmiana hybrydowa dostępna od 2016 roku to wydatek przynajmniej 80 tys. zł, przy czym wybór wersji spalinowo-elektrycznych jest największy. Za RAV4 Hybrid z 2018 roku i przebiegiem poniżej 100 tys. km przyjdzie zapłacić nawet 130 tysięcy złotych.

Zdjęcie Wersja hybrydowa ma mniejszy bagażnik niż pozostałe; na plus – po złożeniu oparć powstaje prawie płaska podłoga / materiały prasowe

Używana Toyota RAV4 - plusy

trwały napęd hybrydowy i benzynowy

obszerne, komfortowe wnętrze z wygodnymi fotelami

dobre wyciszenie

dobra dynamika oraz niskie awaryjność i zużycie paliwa wersji hybrydowej

Używana Toyota RAV4 - minusy

mało precyzyjny układ kierowniczy

zawieszenie, które nie radzi sobie dobrze z obciążeniem

gorsza niż u europejskich rywali jakość wnętrza

delikatny i podatny na zarysowania lakier

Używana Toyota RAV4. Opinia autora

Popularność odmian hybrydowych oraz kombinacja osiągów, ekonomii i bezawaryjności skłania, by szukać właśnie takiej wersji RAV4. To auto, które odnajdzie się i w mieście i poza nim i dobrze sprawdzi się w roli SUV-a rodzinnego. Nie bez znaczenia jest fakt, że jeszcze długo będzie można nim wjeżdżać do stref z ograniczonym ruchem, nawet za granicą.

Toyota RAV4 – dane techniczne (wersje polecane) Wersja 2.0 2.5 Hybrid 4x4 Silnik Benz., R4 R4, benz. + 2x elektr. Pojemność skokowa 1987 cm3 2494 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 152 KM przy 6200/min 155 KM przy 5700/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 195 Nm przy 4000/min 210 Nm przy 4200-4400/min Moc silnika elektr. - 143 i 68 KM Łączna moc - 197 KM Masa własna/ładowność 1520/465 kg 1860/410 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 8,3 s Prędkość maksymalna 185 km/h 180 km/h