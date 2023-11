Spis treści: 01 Tani samochód na dojazd do pracy. Szukamy auta do 10 tys. zł

Tani samochód na dojazd do pracy. Szukamy auta do 10 tys. zł

Jeśli odległość od naszego miejsca pracy nie jest zbyt duża, możemy zdecydować się na zainwestowanie w samochód w stosunkowo niskiej cenie, np. do 10 tys. złotych (trzeba jednak pamiętać, by założyć sobie również cenę minimalną, ponieważ zmniejszy to ryzyko zakupu pozornie taniego auta, które w rzeczywistości okaże się prawdziwą skarbonką na kołach). Tani samochód może okazać się lepszy na dojazdy do pracy niż np. komunikacja miejska, która w zimie często jest spóźniona lub skuter, którego komfort użytkowania bywa niski. Czasem lepiej więc zainwestować kilka tysięcy, by cieszyć się w miarę bezawaryjnym autem, którym będziemy kręcić się wokół przysłowiowego komina.

Pokonując niewielkie przebiegi nie opłaca się szukać modeli z silnikiem Diesla, bo jego większy stopień skomplikowania oraz dłuższy czas potrzebny do osiągnięcia temperatury roboczej nie zostanie zrekompensowany na krótkim dystansie przez niższe zużycie paliwa. Odpadają też pojazdy z benzynowymi silnikami turbodoładowanymi - osprzęt turbosprężarki może w tak tanim aucie być już awaryjny i kosztowny w naprawie. Najlepszym wyborem byłby stosunkowo prosty konstrukcyjnie samochód, nie większy niż kompakt. Bardzo dobrym przykładem takiego auta jest Toyota Corolla dziewiątej generacji.

Używana Toyota Corolla IX (E12 - 2001-2007)

Toyota Corolla IX generacji to samochód, który rzadko kiedy trapią poważne awarie. Jej silniki benzynowe to konstrukcje wolnossące (poza topowym wariantem 1.8 wspomaganym przez kompresor), auto nadal wygląda w miarę współcześnie i może mieć wystarczające wyposażenie (klimatyzacja, komputer pokładowy, poduszki powietrzne, elektryczne szyby). Do dojazdów do pracy wystarczy już podstawowy silnik 1.4 VVT-i o mocy 97 KM, który był dostępny przez cały okres produkcji. Jego dynamika okazuje się wystarczająca, choć silnik jest dość anemiczny przy niskich obrotach. Minusem jest też duży hałas w kabinie wynikający m.in. z krótkiego zestopniowania poszczególnych biegów.

Do tego silnika nie polecamy raczej instalacji LPG, która ze względu na konieczność regulowania luzów zaworowych, może okazać się kłopotliwa, szczególnie, jeśli poprzedni właściciel o to nie dbał. Ergonomia kabiny okazuje się bardzo dobra, czytelność zegarów także. Co prawda Corolla nie jest tak przestronna jak np. VW Golf - nie ma też tak dużego bagażnika - ale dla jednej osoby będzie wystarczająca. Jeśli nie planujemy przewozić pasażerów można rozejrzeć się za 3-drzwiowym hatchbackiem. Podczas jazdy Corolla nie wywołuje niemal żadnych wrażeń - jest idealnym samochodem do spokojnego przemieszczania się z punktu A do B. To "zasługa" m.in. układu kierowniczego o słabym wyczuciu i miękko zestrojonego zawieszenia, które zapewnia niezły komfort jazdy.

Zdjęcie Obsługa Corolli E12 jest intuicyjna, a jej wnętrze nieźle zmontowane / materiały prasowe

Używana Toyota Corolla IX (E12) - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika (5-drzwiowy hatchback)

Dł./szer./wys.: 4180/1710/1470 mm

Rozstaw osi: 2600 mm

Pojemność bagażnika: 289/1190 l

Używana Toyota Corolla IX - typowe usterki, na co zwrócić uwagę?

W autach z pierwszych lat produkcji z silnikami benzynowymi mogło dochodzić do nadmiernej konsumpcji oleju, ale wraz z biegiem lat problem ten został zażegnany. Silnik 1.4 VVT-i ma rozrząd napędzany łańcuchem i jeśli tylko dbamy o regularne wymiany oleju nie powoduje on żadnych kłopotów. Jeśli natomiast słychać jego pracę (grzechotanie) to znak, że mogą wystąpić problemy.

Awaryjne bywają cewki zapłonowe i sonda lambda, korodują elementy podwozia. Za to zawieszenie okazuje się proste w naprawie (z tyłu mamy belkę skrętną, z przodu kolumny McPhersona), choć ceny części mogą być nieco wyższe niż w przypadku europejskich rywali. Największe problemy może wywołać skrzynia biegów, w której zużywają się łożyska, co najczęściej prowadzi do problemów z wrzuceniem trzeciego biegu (najczęściej przy redukcjach). Dość często przepalają się żarówki świateł mijania, a ich wymiana jest utrudniona (Corolla IX nie miała świateł do jazdy dziennej).

Używana Toyota Corolla IX - ceny na rynku

10 tysięcy złotych to kwota, która pozwala już szukać modeli po face liftingu, czyli od 2004 w górę w dobrze wyposażonej wersji Sol. Zdarzają się pojazdy pochodzące od pierwszych właścicieli, a przynajmniej kupione w polskich salonach. Większość egzemplarzy ma przebieg powyżej 200 tys. km.

Toyota Corolla IX - plusy:

stosunkowo rzadko zdarzające się awarie

ergonomia wnętrza na dobrym poziomie

w cenie do 10 tys. zł można trafić na dobrze wyposażone egzemplarze (m.in. w automatyczną klimatyzację)

Toyota Corolla IX - minusy:

"anemiczność" podstawowej jednostki napędowej przy niskich obrotach

duży hałas w kabinie

ceny części mogą być nieco wyższe w porównaniu z europejską konkurencją

Używana Toyota Corolla IX – dane techniczne (polecana wersja) Wersja 1.4 VVT-i Silnik Benz., R4 Pojemność skokowa 1398 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 97 KM przy 6000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 130 Nm przy 4400/min Masa własna/ładowność 1125/530 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 12,0 s Prędkość maksymalna 185 km/h