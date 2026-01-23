W skrócie Średni wiek używanego BMW w Polsce wynosi 16 lat, a przebieg około 236 tys. km.

Aż 52 proc. dostępnych w Polsce używanych BMW miało odnotowane szkody powypadkowe.

Najpopularniejszym modelem używanego BMW jest seria 3, a dominującym napędem diesel.

BMW, które w tym roku obchodzi 110-lecie działalności, od lat pozostaje jedną z najchętniej wybieranych marek segmentu premium na polskim rynku wtórnym. Najnowsza analiza firmy CARFAX pokazuje, w jakim stanie znajdują się używane samochody niemieckiego producenta poruszające się po naszych drogach. Ich kondycja - delikatnie mówiąc - odbiega nieco od standardów.

Połowa używanych BMW w Polsce miała stłuczkę lub wypadek?

Najnowsza analiza obejmująca ponad 23 mln używanych samochodów wskazuje, że statystyczne BMW poruszające się dziś po polskich drogach ma 16 lat i przebieg około 236 tys. km. Jednocześnie zdecydowana większość egzemplarzy pochodzi z importu - auta sprowadzone z zagranicy stanowią aż 76 proc. całej floty tej marki. Największy niepokój budzi jednak fakt, że aż 52 proc. używanych BMW ma w swojej historii odnotowane szkody. Jest to wynik wyraźnie przekraczający średnią dla całej bazy i znacznie gorszy niż wyniki osiągane przez inne popularne marki.

Dla porównania, w przypadku najczęściej spotykanych w Polsce Volkswagenów szkody występują w 36 proc. przypadków, a Audi notuje je w 44 proc. Tak wyraźna różnica pokazuje, że BMW zajmuje na rynku wtórnym wyjątkową pozycję - łączy prestiżowy wizerunek z większym niż u konkurencji ryzykiem wcześniejszych kolizji.

Młodsi kierowcy wybierają BMW bo mają tylny napęd

Podkreśla to także Robert Lewandowski z CARFAX Polska. Jego zdaniem powyższe statystyki, choć mogą budzić niepokój, są jednocześnie fascynującym odzwierciedleniem unikalnej pozycji BMW na polskim rynku wtórnym. Marka od lat stanowi jedną z ikon motoryzacyjnych aspiracji Polaków, a starsze modele - szczególnie z tylnym napędem - często trafiają w ręce młodszych kierowców.

Faktem jednak jest, że znaczna część samochodów tej marki dociera do Polski już po szkodach, kupowana na rynkach zagranicznych jako tańsza alternatywa do naprawy i dalszej odsprzedaży. W rezultacie wiele egzemplarzy rozpoczyna swoje "polskie życie" z historią, która dopiero z czasem staje się widoczna w raportach.

Polacy wybierają BMW serii 3. Kochają też silniki Diesla

Wśród używanych BMW w Polsce najczęściej spotykanym modelem pozostaje seria 3, która stanowi ponad jedną trzecią wszystkich egzemplarzy. Kolejne miejsca pod względem liczby pojazdów zajmują serie 5 i 1 oraz SUV-y X3 i X5. Pod względem napędu dominują samochody z silnikami diesla, które stanowią 52 proc. floty, choć udział aut benzynowych również pozostaje znaczący i wynosi 42 proc. Istotnym faktem jest również to, że jedynie co dziesiąte BMW nadal znajduje się w rękach pierwszego właściciela.

