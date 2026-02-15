Jak wynika z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Cyfryzacji, które sprawuje pieczę nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, aktualnie średni wiek samochodu osobowego w Polsce (w aktualizowanej części CEP, z wyłączeniem tzw. "martwych dusz") to już 15,3 roku.

Średni wiek auta w Polsce przekroczył 15 lat

Mimo rekordowych wyników rejestracji nowych aut, średnia systematycznie się pogarsza. Z raportów Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że jeszcze w 2023 roku było to niespełna 15,1 roku. Raport PZPM wskazuje ponadto, ze około 30 proc. samochodów poruszających się po Unii Europejskiej ma już ponad 20 lat, a wymiana floty postępuje znacznie wolniej, niż zakładają unijne strategie.

Nieco młodsze niż średnia są w Polsce auta z silnikami benzynowymi (średnio 14,9 roku, 172 500 km). Średni wiek osobówki z silnikiem Diesla to 16 lat (średni przebieg 260 tys. km), a auta z instalacją gazową - aż 19 lat (średni przebieg 243 700 km).

Najtrwalsze samochody używane według iSeeCars

W obliczu wydłużania się czasu eksploatacji pojazdów przy zakupie auta, bez względu na to czy chodzi o samochód fabrycznie nowy, czy pojazd używany, coraz większą rolę odgrywają koszty eksploatacji i związana z nimi, szeroko pojęta bezawaryjność.

W wyborze konkretnej marki i modelu pomóc może najnowsze zestawienie amerykańskiego serwisu iSeeCars. To jedna z największych amerykańskich wyszukiwarek ogłoszeń motoryzacyjnych, zajmująca się również analizą amerykańskiego rynku.

Najnowszy ranking iSeeCars dotyczy samochodów popularnych i bazuje na stosunku ceny danego modelu (średnia dla nowych egzemplarzy) z prognozowanym okresem bezawaryjnej eksploatacji. Oczywiście ceny nowych samochodów na amerykańskim rynku mają się nijak do danych ze Starego Kontynentu, ale zestawienie jest interesujące dla europejskich nabywców przynajmniej z dwóch powodów.

Na rynku wciąż samochody, które zapewniają bezproblemową eksploatację przez kilkanaście lat Corepics VOF 123RF/PICSEL

Po pierwsze - znajdziemy w nim wiele "globalnych" modeli dobrze znanych kierowcom m.in. w Polsce. Po drugie - niezwykle interesująco prezentują się dane dotyczące prognozowanej bezproblemowej eksploatacji konkretnych modeli wyrażonej w latach.

Te bazują na zakrojonym na gigantyczną skalę badaniu z października 2025 roku, gdy eksperci iSeeCars przeanalizowali dane dotyczące historii - uwaga - 174 mln zarejestrowanych w USA samochodów używanych. Powstało wówczas równie ciekawe zestawienie marek i modeli, których zakup wiąże się z największym prawdopodobieństwem przejechania bez większych problemów 250 tys. mil, czyli ponad 400 tys. km.

Ranking najtrwalszych aut. Modele, które wytrzymują najdłużej

Zwycięzcą amerykańskiego rankingu została Honda Civic. Przy średniej cenie nowego egzemplarza w USA na poziomie 27 768 dolarów i prognozowanej trwałości 13,5 roku, auto roczna "cena spokoju" (średnia cena podzielona przez szacunkowy okres trwałości) wynosi w tym przypadku 2058 dolarów. Drugie miejsce zajęła Toyota Corolla ze średnią ceną 25 423 dolarów i szacunkową trwałością na poziomie 11,3 roku (2 258 dolarów rocznie). Podium zamyka Mazda 3 w wersji hatchback wyceniona na 31 801 dolarów i z szacunkową trwałością 13,8 lat (2300 dolarów rocznie).

Bazując na danych iSeeCars pokusiliśmy się jednak o "spolszczone" zestawienie. By uzyskać ciekawsze dla polskich użytkowników dane pominęliśmy kwestię średniej ceny konkretnego modelu w USA, szeregując zwycięskie modele wyłącznie pod względem estymowanej przez Amerykanów trwałości wyrażanej w latach bezproblemowej eksploatacji.

Te auta mogą przejechać ponad 400 tys. km

Tak przygotowana lista prezentuje się następująco:

Lexus IS 350 - szacunkowa trwałość: 17,0 roku Toyota Tacoma - szacunkowa trwałość: 15,7 roku Honda CR V - szacunkowa trwałość: 13,9 roku Mazda 3 (hatchback) - szacunkowa trwałość: 13,8 roku Ford Ranger - szacunkowa trwałość: 13,8 roku Honda Civic - szacunkowa trwałość: 13,5 roku Toyota Camry Hybrid - szacunkowa trwałość: 13,2 roku Toyota Prius - szacunkowa trwałość: 13,0 roku Honda Accord - szacunkowa trwałość: 12,4 roku Nissan Frontier - szacunkowa trwałość: 12,4 roku Mini - szacunkowa trwałość: 11,7 roku Volkswagen Jetta - szacunkowa trwałość: 11,5 roku Toyota Corolla - szacunkowa trwałość: 11,3 roku Mitsubishi Outlander Sport - szacunkowa trwałość: 11,3 roku Subaru Impreza - szacunkowa trwałość: 11,0 roku

Toyota i Lexus dominują w rankingu trwałości

Absolutnym hegemonem takiego zestawienia okazuje się być Toyota, której modele zajęły aż cztery pozycje w rankingu 15. najtrwalszych samochodów. Jeśli doliczyć do tego pierwsze miejsce Lexusa okazuje się, że największy producent nowych aut na świecie zdominował aż 1/3 zestawienia. Toyocie po piętach depcze inny producent z Kraju Kwitnącej Wiśni - Honda (3 modele w zestawieniu). Biorąc pod uwagę rodowód marki, aż 12 pozycji z pierwszej piętnastki należy do producentów Japońskich.

Honoru europejskiej motoryzacji bronią zaledwie dwie marki (Mini i Volkswagen), a amerykańskiej - jedna (Ford). W ostatnim przypadku chodzi jednak o użytkowego Forda Rengera, czyli pojazd, który z założenia znosić ma przecież trudny długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach.

