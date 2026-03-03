Najlepsze auta używane po 100 tys. km. Nowy ranking TUV 2026

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Przebieg powyżej 100 tys. km to dla wielu kupujących używane auto granica, po której zaczynają się pierwsze kosztowne problemy i awarie. Raport TUV 2026 pokazuje jednak, że niektóre modele nawet po przekroczeniu tej bariery przechodzą badanie techniczne z wyraźnie mniejszą liczbą poważnych usterek niż średnia rynkowa. Zestawienie obejmuje wyłącznie samochody, które w danej grupie wiekowej osiągają średni przebieg co najmniej 100 tys. km.

article cover
Jakie samochody z przebiegami 100 tys. km psują się najrzadziej?Dawid WolskiEast News

Spis treści:

  1. Ranking TUV 2026. Zwycięzcą jest Mercedes klasy E
  2. Najlepsze używane modele według TUV. Te SUV-y trzymają się mocno.
  3. Ranking TUV 2026. Używany Volkswagen Touran, Touareg i Audi A3 zamykają pierwszą "10"

Warto pamiętać, że brak niektórych popularnych modeli w zestawieniu nie oznacza ich niskiej jakości - Audi A6 czy BMW serii 5 nie pojawiają się, bo w porównywalnych grupach wiekowych ich średni przebieg nie przekracza 100 tys. km.

Ranking TUV 2026. Zwycięzcą jest Mercedes klasy E

Klasa E w grupie aut czteroletnich i pięcioletnich osiąga odsetek poważnych usterek na poziomie 7,0 proc. przy średnim przebiegu 107 tys. km. To jedyny model w rankingu, który przekracza barierę 100 tys. km już w tak młodym wieku - co wynika z częstego zastosowania jako taksówka i samochód służbowy.

Mimo tej intensywnej eksploatacji TUV ocenia klasę E jako ponadprzeciętnie mało awaryjną. Zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy prezentują stabilną kondycję, a wycieki oleju i problemy z układem wydechowym nie wyróżniają się na tle konkurencji.

Drugim wyróżnionym modelem z przebiegiem co najmniej 100 tys. km jest Skoda Kodiaq. W grupie sześcio- i siedmioletnich aut Kodiaq notuje 8,7 proc. poważnych usterek przy średnim przebiegu 110 tys. km. Zawieszenie i hamulce trzymają poziom i nie wykazują typowych usterek. Co ciekawe, wycieki oleju, które u dwu- i trzyletnich egzemplarzy bywają ponadprzeciętne, w starszych rocznikach są znacznie rzadziej spotykane. Tylko tarcze hamulcowe zużywają się nieco szybciej niż średnia, ale według TUV to nie powód do niepokoju.

Ostatnim modelem na podium jest Mercedes klasy C generacji W205, który osiąga w grupie sześcio- i siedmiolatków odsetek usterek na poziomie 10,0 proc. przy przebiegu około 100 tys. km. Jedyną regularnie pojawiającą się usterką, którą wskazuje TÜV, jest ta związana z elementami zawieszenia - wymiany wymagają wahacze i ich mocowania. Sprężyny, amortyzatory i przeguby kierownicze bywają w nienajlepszym stanie, ale rzadko.

Najlepsze używane modele według TUV. Te SUV-y trzymają się mocno.

Volvo XC60 w grupie sześcio- i siedmioletnich aut notuje 10,3 proc. usterek przy 110 tys. km przebiegu. Zawieszenie, sprężyny i hamulce pozostają w dobrym stanie. Nieco częściej pojawiają się uwagi dotyczące wycieków oleju i problemów z komputerem sterującym pracą silnika, które lekko przekraczają średnią dla tej grupy wiekowej..

Wysoko w rankingu pojawił się też Mercedes GLE, który w grupie sześcio- i siedmiolatków osiąga 10,4 proc. usterek przy imponującym średnim przebiegu aż 116 tys. km. Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulce nie sprawiają w nim kłopotów, jednak wycieki oleju pojawiają się nieco częściej niż średnia. Istotne zastrzeżenie dotyczy starszych roczników generacji W166 - u aut dziesięcio- i dwunastoletnich wskaźnik usterek rośnie gwałtownie, więc przy zakupie starszego egzemplarza trzeba być uważnym.

Dobre wyniki w badaniach TUV notuje także Seat Ateca (w grupie aut 8- i 9-letnich) - wskaźnik usterek wyniósł w nim 11,1 proc. przy średnim przebiegu 112 tys. km. Problemem, tak jak w Kodiaqu, były tarcze hamulcowe, które wymagały wymiany szybciej niż średnia rynkowa. W czasie przeglądów zdarzały się też awarie oświetlenia.

Jedynym modelem spoza Europy w zestawieniu jest Suzuki Vitara, które w grupie ośmio- i dziewięcioletnich aut utrzymuje się wyraźnie poniżej średniej usterkowości przy średnim przebiegu 104 tys. km. Zawieszenie i napęd nie sprawiają problemów, choć półosie i elementy układu kierowniczego mogą być w gorszym stanie niż pokazują to wskaźniki dla tego segmentu.

Największą słabością jest oświetlenie - usterki lamp przednich i tylnych pojawiają się częściej niż u konkurencji. Przewody hamulcowe zaczynają korodować dopiero u 12- i 13-letnich egzemplarzy.

Ranking TUV 2026. Używany Volkswagen Touran, Touareg i Audi A3 zamykają pierwszą "10"

Volkswagen Touran w grupie sześcio- i siedmiolatków miał 11,4 proc. usterek przy średnim przebiegu auta na przeglądzie wynoszącym 112 tys. km. Czasem występują w nim problemy ze sprężynami i amortyzatorami (co może wynikać z tego, że auto jeździ częściej z większym obciążeniem). Podobnie jak u Vitary i Ateki, słabszym punktem jest oświetlenie. Tarcze hamulcowe zużywają się proporcjonalnie do przebiegu, ale w granicach normy.

Dobry wynik w grupie 6- i 7-letnich modeli zanotował też Volkswagen Touareg (12,2 proc, średni przebieg 120 tys. km). Wyraźnie częściej niż u innych pojawiają się w nim jednak wycieki oleju z silnika lub skrzyni biegów. Usterki oświetlenia tylnego to drugi punkt wymagający uwagi.

Pierwszą dziesiątkę (auta 8- i 9-letnie) zamyka Audi A3 z wynikiem 12,3 proc. usterek przy 114 tys. mm przebiegu. Oświetlenie przednie to najczęstsza przyczyna uwag, a tarcze hamulcowe zużywają się nieco szybciej niż średnia. W niemieckim kompakcie pojawiają się też sporadyczne wycieki oleju.

