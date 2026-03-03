Spis treści: Ranking TUV 2026. Zwycięzcą jest Mercedes klasy E Najlepsze używane modele według TUV. Te SUV-y trzymają się mocno. Ranking TUV 2026. Używany Volkswagen Touran, Touareg i Audi A3 zamykają pierwszą "10"

Warto pamiętać, że brak niektórych popularnych modeli w zestawieniu nie oznacza ich niskiej jakości - Audi A6 czy BMW serii 5 nie pojawiają się, bo w porównywalnych grupach wiekowych ich średni przebieg nie przekracza 100 tys. km.

Ranking TUV 2026. Zwycięzcą jest Mercedes klasy E

Klasa E w grupie aut czteroletnich i pięcioletnich osiąga odsetek poważnych usterek na poziomie 7,0 proc. przy średnim przebiegu 107 tys. km. To jedyny model w rankingu, który przekracza barierę 100 tys. km już w tak młodym wieku - co wynika z częstego zastosowania jako taksówka i samochód służbowy.

Mimo tej intensywnej eksploatacji TUV ocenia klasę E jako ponadprzeciętnie mało awaryjną. Zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy prezentują stabilną kondycję, a wycieki oleju i problemy z układem wydechowym nie wyróżniają się na tle konkurencji.

Drugim wyróżnionym modelem z przebiegiem co najmniej 100 tys. km jest Skoda Kodiaq. W grupie sześcio- i siedmioletnich aut Kodiaq notuje 8,7 proc. poważnych usterek przy średnim przebiegu 110 tys. km. Zawieszenie i hamulce trzymają poziom i nie wykazują typowych usterek. Co ciekawe, wycieki oleju, które u dwu- i trzyletnich egzemplarzy bywają ponadprzeciętne, w starszych rocznikach są znacznie rzadziej spotykane. Tylko tarcze hamulcowe zużywają się nieco szybciej niż średnia, ale według TUV to nie powód do niepokoju.

Ostatnim modelem na podium jest Mercedes klasy C generacji W205, który osiąga w grupie sześcio- i siedmiolatków odsetek usterek na poziomie 10,0 proc. przy przebiegu około 100 tys. km. Jedyną regularnie pojawiającą się usterką, którą wskazuje TÜV, jest ta związana z elementami zawieszenia - wymiany wymagają wahacze i ich mocowania. Sprężyny, amortyzatory i przeguby kierownicze bywają w nienajlepszym stanie, ale rzadko.

Najlepsze używane modele według TUV. Te SUV-y trzymają się mocno.

Volvo XC60 w grupie sześcio- i siedmioletnich aut notuje 10,3 proc. usterek przy 110 tys. km przebiegu. Zawieszenie, sprężyny i hamulce pozostają w dobrym stanie. Nieco częściej pojawiają się uwagi dotyczące wycieków oleju i problemów z komputerem sterującym pracą silnika, które lekko przekraczają średnią dla tej grupy wiekowej..

Wysoko w rankingu pojawił się też Mercedes GLE, który w grupie sześcio- i siedmiolatków osiąga 10,4 proc. usterek przy imponującym średnim przebiegu aż 116 tys. km. Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulce nie sprawiają w nim kłopotów, jednak wycieki oleju pojawiają się nieco częściej niż średnia. Istotne zastrzeżenie dotyczy starszych roczników generacji W166 - u aut dziesięcio- i dwunastoletnich wskaźnik usterek rośnie gwałtownie, więc przy zakupie starszego egzemplarza trzeba być uważnym.

Dobre wyniki w badaniach TUV notuje także Seat Ateca (w grupie aut 8- i 9-letnich) - wskaźnik usterek wyniósł w nim 11,1 proc. przy średnim przebiegu 112 tys. km. Problemem, tak jak w Kodiaqu, były tarcze hamulcowe, które wymagały wymiany szybciej niż średnia rynkowa. W czasie przeglądów zdarzały się też awarie oświetlenia.

Jedynym modelem spoza Europy w zestawieniu jest Suzuki Vitara, które w grupie ośmio- i dziewięcioletnich aut utrzymuje się wyraźnie poniżej średniej usterkowości przy średnim przebiegu 104 tys. km. Zawieszenie i napęd nie sprawiają problemów, choć półosie i elementy układu kierowniczego mogą być w gorszym stanie niż pokazują to wskaźniki dla tego segmentu.

Największą słabością jest oświetlenie - usterki lamp przednich i tylnych pojawiają się częściej niż u konkurencji. Przewody hamulcowe zaczynają korodować dopiero u 12- i 13-letnich egzemplarzy.

Ranking TUV 2026. Używany Volkswagen Touran, Touareg i Audi A3 zamykają pierwszą "10"

Volkswagen Touran w grupie sześcio- i siedmiolatków miał 11,4 proc. usterek przy średnim przebiegu auta na przeglądzie wynoszącym 112 tys. km. Czasem występują w nim problemy ze sprężynami i amortyzatorami (co może wynikać z tego, że auto jeździ częściej z większym obciążeniem). Podobnie jak u Vitary i Ateki, słabszym punktem jest oświetlenie. Tarcze hamulcowe zużywają się proporcjonalnie do przebiegu, ale w granicach normy.

Dobry wynik w grupie 6- i 7-letnich modeli zanotował też Volkswagen Touareg (12,2 proc, średni przebieg 120 tys. km). Wyraźnie częściej niż u innych pojawiają się w nim jednak wycieki oleju z silnika lub skrzyni biegów. Usterki oświetlenia tylnego to drugi punkt wymagający uwagi.

Pierwszą dziesiątkę (auta 8- i 9-letnie) zamyka Audi A3 z wynikiem 12,3 proc. usterek przy 114 tys. mm przebiegu. Oświetlenie przednie to najczęstsza przyczyna uwag, a tarcze hamulcowe zużywają się nieco szybciej niż średnia. W niemieckim kompakcie pojawiają się też sporadyczne wycieki oleju.

"Halo tu polsat". Nowe przepisy dla kierowców od 3 marca Polsat Promocja