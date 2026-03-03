W skrócie Dacia i Renault dominują wśród najczęściej przerabianych na gaz używanych samochodów w Polsce.

Spada liczba montowanych instalacji gazowych w używanych autach, co jest częściowo rekompensowane przez wzrost importu samochodów z USA wyposażonych w duże silniki.

W pierwszej dziesiątce najczęściej przerabianych aut na LPG w 2025 roku znalazło się pięć modeli Grupy Renault oraz trzy modele z USA – Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango i Chrysler Pacyfica.

W ubiegłym roku w używanych samochodach zamontowano w Polsce 103,4 tys. instalacji gazowych. To o 18 proc. mniej niż dwa lata temu, gdy w dowodach rejestracyjnych polskich pojazdów pojawiło się około 125 tys. wpisów o montażu LPG. Czy oznacza to, że gazownicy w Polsce zaczynają przymierać głodem?

Spada popularność LPG w używanych autach. Winny średni wiek samochodów

Spadek zainteresowania instalacjami gazowymi w przypadku używanych aut łatwo wytłumaczyć. Jak informuje IBRM Samar, średni wiek sprowadzonego w ubiegłym roku do Polski samochodu używanego wynosił 12,5 roku. Statystycznie mowa więc o samochodach benzynowych spełniających normę emisji EURO5, czyli - w dużej mierze - korzystających z silników wyposażonych np. turbodoładowanie i - bardzo często - bezpośredni wtrysk paliwa.

Element wyposażenia, który potrafi nawet dwukrotnie podnieść cenę instalacji gazowej, co często podważa finansowy sens takiej inwestycji.

Samochody z USA ratują gazowników. Rośnie import aut ze Stanów

Nie oznacza to jednak, że warsztaty przerabiające samochody na gaz narzekają na brak klientów. Pokoleniowa wymiana floty sprowadzanych pojazdów stanowi niezaprzeczalny fakt, ale trzeba pamiętać, że w ostatnich latach skokowo wzrosło też zjawisko importu używanych, wyposażonych w duże, proste konstrukcyjnie i paliwożerne silniki samochodów ze Stanów Zjednoczonych.

Z danych Samaru wynika, że w 2025 roku do Polski przypłynęło z USA blisko 77 tys. używanych aut (+ 12,9 proc. r./r.) Oznacza to, że Stany Zjednoczone były już trzecim co do popularności - po Niemczech (492,7 tys. aut) i Francji (99,1 tys. aut) - rezerwuarem używanych samochodów dla polskich nabywców. Czy w rankingu najczęściej przerabianych na gaz samochodów w Polsce rzeczywiście odnajdziemy pojazdy, które trafiły na nasze drogi z USA?

Najczęściej gazowane samochody w Polsce. Dacia i Renault rozbiły bank

Jak już informowaliśmy, w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce blisko 28 tys. fabrycznie nowych aut z instalacją gazową (+1,5 tys.). Niekwestionowanym liderem okazała się Grupa Renault. Sama Dacia dostarczyła w ubiegłym roku polskim klientom ponad 13 tys. fabrycznie nowych aut wyposażonych w LPG.

Baic 5 może zostać wyposażony w instalację LPG w salonie, co kosztuje tylko 1 zł

Co ciekawe, Dacia wysuwa się też na prowadzenie wśród modeli, które najczęściej otrzymują w Polsce wpis o zasilaniu gazem jako samochody używane. Z danych udostępnionych naszej redakcji przez Ministerstwo Cyfryzacji, które sprawuje nadzór nad Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, wynika, że w pierwszej dziesiątce najczęściej przerabianych na gaz używanych aut w 2025 roku znalazło się aż pięć modeli Grupy Renault - trzy Dacie i dwa Renault.

Pamiętajmy, że w tym przypadku mówimy o pojazdach wszystkich generacji danego modelu. W przypadku takich hitów rynku wtórnego, jak np. Duster czy Sandero oznacza to więc np. auta starsze modele napędzane prostymi konstrukcyjnie silnikami (np. 1,4 l czy 1,6 l) z pośrednim wtryskiem paliwa - idealnymi do taniej konwersji na LPG.

Istotnie - w zestawieniu widać też wpływ importu pojazdów z USA. W top 15 najczęściej przerabianych na LPG samochodów w Polsce znalazły się trzy modele cieszące się dużym powodzeniem wśród importerów używanych aut zza oceanu: Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango i Chrysler Pacyfica.

BAIC z instalacją LPG za złotówkę. Nowe auta jako używane

Ciekawym przypadkiem jest sklasyfikowany w pierwszej piętnastce Baic X55. W rzeczywistości chodzi o Baica 5, który znany jest też w Polsce pod nazwą Baic Being 5 - model, który praktycznie nie występuje jeszcze na rynku wtórnym. Auto jako nowe oferowane jest za to z instalacją gazową polskiej firmy EuropeGAS, a z naszych informacji wynika, że nawet 70 proc. nabywców decyduje się na samochód z LPG.

Występowanie tego modelu na liście najczęściej przerabianych na gaz aut używanych łatwo wytłumaczyć. W przeciwieństwie do nowych Dacii czy Renault, które otrzymują fabryczną instalacje gazową na etapie produkcji w fabryce, montaż LPG do nowych aut marki BAIC odbywa się u dealerów.

Zainteresowanie ofertą jest spore (dealerzy oferują instalację gazową na preferencyjnych warunkach - np. za dopłatą 1 zł), więc nabywcy często czekają na jej montaż po kilka tygodni. Oznacza to, że w momencie pierwszej rejestracji samochód nie jest jeszcze zasilany LPG. Wpis do CEPiK-u i dowodu rejestracyjnego pojawia się dopiero po zamontowaniu instalacji w zarejestrowanym już pojeździe, stąd obecność modelu na liście najczęściej "gazowanych" samochodów "używanych".

