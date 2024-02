Spis treści: 01 Ile kosztują samochody używane w Niemczech?

02 Ile kosztują samochodu używane w Polsce?

03 Za ile kupiłeś swoje pierwsze auto? Młodzi Niemcy wydają po 43 tys. zł

04 Ile Niemiec wydaje na nowy samochód?

W ubiegłym roku właściciela zmieniło w Niemczech nieco ponad 6 mln samochodów. To przeszło dwa razy więcej niż w Polsce, gdzie na rynku wtórnym dokonano około 2,81 mln transakcji wliczając w to pierwsze rejestracje aut sprowadzonych. Czym jeszcze różnią się od siebie polski i niemiecki rynek samochodów używanych?

Ile kosztują samochody używane w Niemczech?

18 620 euro. Tyle, zdaniem monitorującego zachowania rynkowe niemieckich kierowców DAT, wynosiła w 2023 roku średnia cena używanego samochodu w Niemczech. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że średnia arytmetyczna kursu Euro w 2023 roku wynosiła 4,54 zł. Oznacza to, że statystyczny obywatel Niemiec, który szuka dla siebie używanego auta w ogłoszeniach, wydaje na nie aż 84,5 tys. zł. To kwota pozwalająca wyjechać z niemieckiego salonu fabrycznie nową Dacią Duster z instalacją gazową w nieźle wyposażonej wersji Expression (m.in. 16-calowe obręcze aluminiowe, nawigacja).



Reklama

Zdjęcie za 18 700 euro wyjedziemy z nimieckiego salonu nową Dacią Duster z fabryczną instalacją LPG, doposażoną m.in w nawigację satelitarną / Nie oznacza to jednak, że statystyczny Niemiec może pozwolić sobie na taki zakup finansowany z własnej kieszeni. Z danych DAT wynika, że aktualnie już 40 proc. ceny samochodu używanego w Niemczech finansowane jest z kredytu. Dla porównania, gdy DAT po raz pierwszy przyjrzał się zachowaniom rynkowym niemieckich kierowców - w 1974 roku - udział kredytów udzielanych przez banki wynosił jedynie 12 proc., a 65 proc. pochodziło z własnych oszczędności.

Ile kosztują samochodu używane w Polsce?

Dla porównania, z danych Otomoto wynika, że mediana ceny samochodu wystawionego na sprzedaż w Polsce w 2023 roku wynosiła 53,6 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że gros ogłoszeń emitowanych przez serwis dotyczy sprzedawców biznesowych, wśród których dużą część stanowią dealerzy oferujący fabrycznie nowe samochody. Z tego względu lepiej posiłkować się danymi sieci komisów AAA Auto, która monitoruje wszystkie kanały sprzedaży samochodów w polskim internecie. Wynika z nich, że mediana ceny wystawionego na sprzedaż używanego auta w 2023 roku wynosiła w Polsce 29 700 zł i była o 6,7 tys. zł wyższa niż w roku 2022.



Samochody używane Rekordowa drożyzna na polskim rynku. Takiej sytuacji jeszcze nie było Patrząc przez taki pryzmat dojdziemy do wniosku, że przeciętne używane auto w Niemczech jest aż o 65 proc. droższe niż w Polsce, co wynika m.in. z różnicy wieku. Warto pamiętać, że średni wiek samochodu w naszym kraju oscyluje w okolicach 15,5 roku. Z danych ADAC wynika natomiast, że przeciętny wiek auta poruszającego się po niemieckich drogach to około 10 lat. Śmiało można więc powiedzieć, ze statystyczny Niemiec porusza się samochodem o generację nowszym niż Polak, co znajduje - niestety - odzwierciedlenie w statystykach dotyczących liczby zgonów w wyniku wypadków.

Za ile kupiłeś swoje pierwsze auto? Młodzi Niemcy wydają po 43 tys. zł

Bardzo interesująco prezentuje się analiza dotycząca wydatków osób, które po raz pierwszy decydują się w Niemczech na zakup samochodu używanego. W przeważającej większości chodzi o świeżo upieczonych kierowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją rynkową karierę. Z danych DAT wynika, że w 2023 roku na zakup pojazdu przeznaczali oni średnio blisko 10 tys. euro. Średnia cena takiego samochodu wyniosła 9430 euro, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 roku aż o 12 proc. Mówiąc wprost, młody Niemiec, który często nie ma jeszcze żadnego doświadczenia na rynku pracy i kupuje swój pierwszy samochód "z kieszonkowego" (często przy wsparciu rodziny), wydaje na auto 43 tys. zł. To aż o 13 tys. więcej niż mediana ceny statystycznego samochodu używanego w Polsce.

Ile Niemiec wydaje na nowy samochód?

DAT przeanalizował też budżety przeznaczane przez niemieckich nabywców na zakup nowych aut. Z analizy wynika, że klienci indywidualni na taki cel wydają średnio 44 630 euro, czyli blisko 203 tys. zł. To o 15 tys. euro (68 tys. zł wg średniorocznego kursu za 2023 rok) mniej niż średnio kosztuje w Niemczech nowy samochód elektryczny. W tym miejscu warto dodać, że średni roczny dochód netto gospodarstwa domowego w Niemczech wyniósł w 2023 roku 55 632 euro czyli 252,6 tys. zł.

Z czysto matematycznego punktu widzenia, prywatni nabywcy nowych samochodów musieli w 2023 r. wydać 80 proc. swojego rocznego dochodu netto gospodarstwa domowego, aby móc sobie pozwolić na zakup zupełnie nowego samochodu. - zauważają analitycy DAT.