Skoda Scala Monte Carlo. Mocny silnik, dobre wyposażenie, a cena?

​Skoda systematycznie i konsekwentnie rozwija swoją gamę modelową. Znajduje przy tym przestrzeń, by uzupełnić ją nowymi pojazdami.

Skoda Scala Monte Carlo

Po tym, gdy Octavia z generacji na generację rośnie i coraz bardziej zbliża się do klasy średniej, zrobiło się miejsce na model pozycjonowany między nią i znajdującą się w segmencie B Fabią. Nowy model o nazwie Scala został zaprezentowany pod koniec 2018 roku, a w salonach pojawił się na początku roku 2019.



Od razu warto sobie jednak powiedzieć, że Scala nie jest typowym przedstawicielem segmentu C. Samochód zbudowany został na tej samej płycie podłogowej MQB-A0, na której powstają modele mniejsze, segmentu B, jak Seat Ibiza czy Volkswagen Polo. O ile nie widać tego na rozstawie osi (265 cm), to Scala jest wyraźnie, o kilka centymetrów, węższa niż samochody kompaktowe. Czy to ma znaczenie? Owszem, jeśli zamierzamy podróżować w pięć osób. Jeśli jednak samochodem jeździć będzie najwyżej kierowca i trzech pasażerów, na brak miejsca nikt nie będzie narzekał - również z tyłu, co jest zasługą, wspomnianego dużego rozstawu osi, typowego dla samochodów kompaktowych.



Typowo dla Skody, inżynierowie w stosunkowo niedużym nadwoziu potrafili również wygospodarować solidny bagażnik - Scalą możemy zabrać do 467 litrów bagażu, czyli tyle ile samochodami segmentu C.



Stylizacyjnie samochód nie odbiega od innych nowych modeli Skody. W oczy rzucają się ciekawie narysowane światła przednie i tylne czy czarna pokrywa bagażnika z dużym napisem Skoda.

Skoda Scala Monte Carlo

Testowy egzemplarz to wersja Monte Carlo, które wygląda nieco bardziej atrakcyjnie niż pozostałe. Jej wyróżnikiem są np. standardowo 17-calowe aluminiowe felgi, zderzaki i progi z elementami w kolorze czarnym, czarny spojler dachowy i czarny napis na klapie bagażnika. Wyposażenie tej wersji obejmuje ponadto m.in. przednie reflektory Full LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi, tylne światła również Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, dach panoramiczny i mocno przyciemnione tylną i tylne boczne szyby.



Wewnątrz znajdziemy sportowe fotele z dobrym trzymaniem bocznym i zintegrowanymi zagłówkami.



Gama silnikowa w Scali nie jest duża. Obejmuje trzycylindrowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM (parowany z manualną skrzynią 5-biegową) lub 110 KM (skrzynia sześciobiegowa lub 7-stopniowe DSG) oraz czterocylindrowy 1.5 TSI o mocy 150 KM (również skrzynia sześciobiegowa lub 7-stopniowe DSG).

Skoda Scala Monte Carlo

Testowany samochód napędzany był tym ostatnim, najmocniejszym w gamie silnikiem, posiadał również przekładnię DSG.



150-konna jednostka zapewnia Scali bardzo dobre osiągi. Maksymalny moment obrotowy wynosi 250 Nm i dostępny jest w szerokim zakresie obrotów - między 1500 a 3500 obr/min. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 8,2 s, a jego prędkość maksymalna to 219 km/h. W praktyce auto chętnie przyśpiesza całym zakresie aż do prędkości autostradowych, skrzynia DSG działa dobrze, sprawnie dobierając odpowiedni bieg, również podczas wyprzedzania, gdy konieczna jest redukcja. Samochód prowadzi się stabilnie, a przy jeździe z prędkościami autostradowymi pasażerom nie dokucza nadmierny hałas.

Skoda Scala Monte Carlo

Realne zużycie paliwa, typowo dla silników doładowanych, w dużej mierze zależy od temperamentu kierowcy. Gdy dajemy się ponieść i chętnie korzystamy z wysokich obrotów będzie odpowiednio wyższe, ale przy delikatnej jeździe bardzo łatwo jest je obniżyć. Przykładowo w trybie mieszanym, składającym się z jazdy na trasie Zakopane - Kraków (100 km) oraz jazdy po zakorkowanym Krakowie (50 km), co zaowocowało średnią prędkością 53 km/h samochód zużywał 6,1 l benzyny na 100 km. Jak na 150-konny silnik jest to wynik jak najbardziej godny uznania.



Skoda Scala, niezależnie od wersji jest modelem dość bogato wyposażonym. Standardowe wyposażenie wszystkich samochodów stanowi m.in. system wspomagania ruszania pod górę, asystenta pasa ruchu, asystenta odstępu od poprzedzającego samochodu czy klimatyzację.

Skoda Scala Monte Carlo

Testowy egzemplarz dodatkowo posiadał szereg wyposażenie dodatkowego - tempomat, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, system monitorowania martwej strefy, nawigację, wirtualny kokpit, system wyboru trybu jazdy, 18-calowe felgi Monte Carlo, system dostępu bezkluczykowego czy trójramienną sportową kierownicę.



To wszystko sprawia, że widoczny na zdjęciach samochód nie należy do tanich. Już wersja Ambition ze 150-konnym silnikiem TSI jest wyceniona na 87 tys. zł, natomiast wersja Monte Carlo podbija cenę do 100 tys. Doliczając koszt wyposażenie dodatkowego okazuje się, że za testowany samochód trzeba zapłacić 124 tys. zł...

Skoda Scala Monte Carlo

To niemało, ale pamiętać trzeba, że generalnie ceny nowych samochodów w ostatnim czasie mocno poszły w górę. Dodatkowo wybierając wersję Ambition lub Style oraz rezygnując z części wyposażenia dodatkowego czy przekładni DSG, można zejść z ceną do mniej niż 100 tys. zł. To wciąż dużo? Cóż, trzeba się pogodzić, że tyle obecnie kosztują nowe samochody... Konkurencja wcale nie jest tańsza.



Skoda Scala 1.5 TSI Monte Carlo Dane techniczne Silnik R4, benzynowy z turbo Pojemność silnika 1498 ccm Moc 150 KM Maksymalny moment obrotowy 250 Nm (1500-3500 obr./min) Skrzynia biegów 7b, dwusprzęgłowa Napęd na przód Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 8,2 s Prędkość maksymalna 219 km/h Średnie zużycie paliwa 5,9 l/100 km Wymiary Długość 4362 mm Szerokość 1793 mm Wysokość 1502 mm Rozstaw osi 2636 mm Pojemność bagażnika 467/1410 l Wyposażenie testowanej wersji 17-calowe alufelgi, diodowe reflektory, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, dach panoramiczny, system multimedialny z ekranem 8 cali, sportowe fotele przednie, asystent pasa ruchu. Wyposażenie testowanego egzemplarza 18-calowe alufelgi, system bezkluczykowy, nawigacja, kamera cofania, wirtualne zegary, czujniki parkowania przód/tył, tempomat, monitorowanie martwego pola, elektrycznie sterowana klapa bagażnika Cena testowanej wersji 100 700 zł Cena testowanego egzemplarza 124 250 zł

Mirosław Domagała