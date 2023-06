Porsche Mission X. Hipersamochód o napędzie elektrycznym

Spis treści: 01 Porsche Mission X to kompaktowy hipersamochód

02 Niezwykłe światła Porsche Mission X

03 Porsche Mission X ze specjalnym stoperem

04 Jaka będzie wersja produkcyjna Porsche Mission X?

Mission X wygląda bardziej jak auto wyczynowe niż pojazd drogowy. Jego nadwozie ma około 4,5 m długości i 2 m szerokości. Rozstaw osi mierzy 2,73. m. Jak na hipersamochody są to stosunkowo nieduże wymiary, zbliżone do Porsche Carrera GT oraz 918 Spyder. Uwagę przyciąga niezwykle mała wysokość nadwozia, która wynosi tylko 1,2 m.

Porsche Mission X to kompaktowy hipersamochód

Ze względów aerodynamicznych pojazd otrzymał w opony o różnych rozmiarach, z 20-calowymi kołami z przodu i 21-calowymi z tyłu. By zapewnić lepsze chłodzenie hamulców, tylne obręcze otrzymały niemal przezroczyste aerodynamiczne osłony o "turbinowym" kształcie.

W kabinie, nad fotelami rozciąga się lekka szklana kopuła z egzoszkieletem wykonanym z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP). Drzwi w stylu Le Mans są przymocowane do słupków A oraz do dachu - otwierają się do przodu i do góry. Taki rodzaj drzwi był używany w legendarnym wyścigowym Porsche 917.

Niezwykłe światła Porsche Mission X

Ponieważ oparty na Porsche Mission X pojazd ma być samochodem drogowym, styliści dużą wagę przywiązywali również do oświetlenia. Pionowa bazowa forma reflektorów, inspirowana oświetleniem historycznych samochodów wyścigowych takich jak Porsche 906 i 908, jest osadzona tuż nad drogą.

Tył Mission X definiuje ciągły pas świetlny. Jego cecha charakterystyczna to przezroczysty, podświetlany napis "PORSCHE". Tylne lampy wyglądają, jakby były zawieszone w powietrzu, a ich cztery segmenty biegną przez całą szerokość samochodu. Litera "E" w napisie "PORSCHE" pulsuje podczas ładowania.

Kabina zbudowana została wokół kierowcy. Do świata motorsportu nawiązują nie tylko siedzenia wykonane z CFRP, z sześciopunktowymi pasami bezpieczeństwa zintegrowanymi z monokokiem, ale również charakterystyczna kierownica z przełącznikami trybów jazdy i łopatkami do zmiany biegów.

Na pokładzie samochodu znajdziemy szereg kamer. Aby rozpocząć nagrywanie, kierowca musi jedynie wcisnąć przycisk REC na wielofunkcyjnym kontrolerze.

Porsche Mission X ze specjalnym stoperem

Kolejny wyjątkowy detal znajduje się na desce rozdzielczej po stronie pasażera - to mocowanie bagnetowe, do którego można dołączyć stoper. Porsche Design stworzyło dla Mission X specjalny analogowo-cyfrowy moduł stopera. Zegary są przeznaczone zarówno do użytku na torze wyścigowym, jak i na rajdowych odcinkach specjalnych. Mogą prezentować między innymi czasy okrążeń.

Misison X ma napęd elektryczny. Akumulator zamontowano centralnie za siedzeniami, czyli tam gdzie w supersportowych autach znajduje się silnik spalinowy. To tak zwany "układ e-core", który centruje masę w samochodzie.



Jaka będzie wersja produkcyjna Porsche Mission X?

Jeśli Mission X wejdzie do produkcji seryjnej, powinno:

być najszybszym pojazdem dopuszczonym do ruchu drogowego na północnej pętli Nürburgringu;

zapewniać stosunek mocy do masy na poziomie około 1 KM na każdy kilogram;

osiągać wartości siły docisku znacznie przekraczające te zapewniane przez obecne 911 GT3 RS;

oferować znacznie lepszą wydajność ładowania dzięki 900-woltowej architekturze - ładowanie ma przebiegać mniej więcej dwa razy szybciej niż w przypadku obecnego lidera Porsche, modelu Taycan Turbo S.