Polestar 5 - Taycan i Tesla będą miały konkurencje

Historia tego elektryka sięga początków 2020 roku kiedy to pojawił się koncept Precept. Niedługo później firma przekazała, że wejdzie on do produkcji jako Polestar 5. I oto w Goodwood można było zobaczyć pojazd bardzo podobny do wspomnianego konceptu. Zdradzono też trochę szczegółów technicznych.

Polestar 5 jest prawie gotowy

Pojazd wystawiony w Goodwood był tylko trochę zakamuflowany, dzięki czemu dało się dojrzeć główne założenia stylistyczne, które nie odbiegają zbytnio od koncepcyjnego modelu Precept. Mamy tu więc długie i smukłe nadwozie, dwie pary drzwi i opadającą linię dachu. Z proporcji wynika, że samochód będzie pozycjonowany jako sportowa limuzyna, a więc konkurencja dla takich aut jak Porsche Taycan czy Tesla Model S.

Polestar 5 na Goodwood Festival of Speed

W samej konstrukcji Polestar 5 widać walkę o każdy kilogram. Samochód zbudowany jest z aluminium, a elementy nie są ze sobą spawane czy zgrzewane, a klejone. Pozwoliło to zachować sztywność nadwozia i zredukować masę.

Polestar 5 - osiągi przede wszystkim

Z jednej strony producent nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących na przykład zasięgu, jaki będzie oferował ten model, z drugiej zaś jasno komunikuje, że ma to być flagowiec marki, więc można się spodziewać naprawdę dobrych osiągów i wysokiej jakości wykonania.

A właśnie - osiągi. O nich też na razie nic nie wiadomo, jednak producent zdradził główne parametry układu napędowego, co może wskazywać na to, że Polestar 5 ma być nacechowany sportowymi emocjami. A nie będzie o nie trudno mając na pokładzie dwa silniki elektryczne, połączone instalacją o napięciu 800 V. Taki zestaw ma wytworzyć łącznie 884 KM i 900 Nm. Dla porównania Taycan Turbo S ma 761 KM w trybie Launch Control i osiąga 100 km/h w 2,8 sekundy.

Zdjęcie Polestar 5 / materiały prasowe

Nie wiemy oczywiście ile finalnie będzie ważył Polestar 5, ale można się spodziewać podobnych osiągów. Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy tuż przed premierą modelu, a ta zaplanowana jest na 2024 rok. Porsche i Tesla jeszcze mogą spać spokojnie.

