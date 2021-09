Mercedes-Maybach EQS. Koncepcyjny suv z najwyższej półki

Przedseryjny pojazd nosi cechy charakterystyczne dla samochodów Maybacha, takie jak chociażby dwubarwne lakierowanie nadwozia. Jak czytamy w informacji prasowej: "dynamiczne linie nadwozia rozciągają się na cały samochód, biorąc swój początek w nisko zawieszonym przodzie, opływając pochylony słupek A i kontur dachu oraz łącząc się z krawędzią obrysową tylnego spojlera".

Stylistyka pojazdu odznacza się płynnymi połączeniami bez załamań i ostrych krawędzi. Typowymi dla marki akcentami są liczne chromowe aplikacje. Lampy zespolone LED emitują światło w postaci oddzielnych rombowych brył, połączonych drobną siatką z emblematami Maybach. Wizerunek elektrycznego SUV-a wzmacniają duże 24-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich, o charakterystycznym dla Maybacha zagłębionym kształcie z pięcioma krótkimi ramionami i płaską częścią środkową.



Znakiem szczególnym tylnej części nadwozia są światła tylne w formie spiralnego pasa świetlnego, przyciągające wzrok animacją świetlną przebiegającą od zewnątrz do wewnątrz. Niezwykle "czyste" linie to m.in. efekt rezygnacji z typowych klamek. Te wysuwają się dopiero gdy użytkownik zbliża się do pojazdu. Przy bliższym podejściu automatycznie otwierają się drzwi kierowcy. System MBUX umożliwia też kierowcy zdalne otwieranie tylnych drzwi.



We wnętrzu, dzięki fotelom Executive i pakietowi Chauffeur, strefa siedzeń tylnych staje się komfortowym miejscem do pracy lub odpoczynku. Do tego dochodzą ekskluzywne detale, takie jak nowe panele drzwiowe czy elementy ozdobne pokryte białym lakierem fortepianowym. Zdaniem stylistów dobór materiałów i kolorystyki tworzą we wnętrzu auta atmosferę niczym na eleganckim jachcie.



Ponieważ na kluczowych rynkach, w Chinach, Rosji, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, klienci są przeciętnie coraz młodsi, zmienia się również definicja luksusu. Dzięki zastosowaniu adaptacyjnego oprogramowania i sztucznej inteligencji, system MBUX całkowicie dostosowuje się do użytkownika. Podsuwa mu zindywidualizowane sugestie dotyczące wielu funkcji informacyjno-rozrywkowych, komfortowych i eksploatacji pojazdu. Tzw. rozwiązanie bezwarstwowe (zero layer) sprawia, że najważniejsze aplikacje pojawiają się w polu widzenia na najwyższym poziomie interfejsu w zależności od sytuacji i kontekstu, a więc nie jest już konieczne przeszukiwanie podmenu.



Kolejnym elementem przyciągającym uwagę we wnętrzu jest ekran panoramiczny MBUX Hyperscreen. Ten duży, zakrzywiony moduł ekranowy rozciąga się niemal od słupka A do słupka A. Pod wspólną szklaną taflą umieszczone są aż trzy ekrany, stapiające się wizualnie. Jeden z nich, 12,3-calowy wyświetlacz OLED dla pasażera siedzącego z przodu, stanowi jego własny interfejs i panel obsługowy.



Koncepcyjny Mercedes-Maybach EQS oparty jest technicznie na modułowej architekturze dla samochodów elektrycznych klasy luksusowej i wyższej Mercedes-Benz. Będzie ona stanowić podstawę konstrukcyjną kolejnego w pełni elektrycznego modelu - EQS SUV, którego produkcja seryjna rozpocznie się w 2022 roku., jeszcze przed Maybachem. Zasięgi przewidywane dla architektury SUV-ów Mercedes-EQS wynoszą, według kryteriów cyklu WLTP, około 600 kilometrów.



