Kia EV5 Concept. Kompaktowy SUV o napędzie elektrycznym

Spis treści: 01 Kia EV5 Concept, czyli pomniejszone EV9

02 Kia EV5. Stylistyka

03 Kia EV5 w wersji produkcyjnej jeszcze w tym roku Oficjalna premiera EV9 ma mieć miejsce pod koniec marca, wtedy poznamy dane techniczne i wymiary tego pojazdu, którego naturalnym głównym rynkiem zbytu zapewne będą Stany Zjednoczone. Na razie Kia ujawniła tylko wygląd produkcyjnej wersji tego modelu.

Kia EV5 Concept, czyli pomniejszone EV9

Z europejskiego punku widzenia ciekawiej zapowiada się EV5. Na razie Koreańczycy pokazali koncepcyjną wersją tego pojazdu o nazwie EV5 Concept. Wymiarami samochód będzie zapewne odpowiadał bardzo popularnemu na Starym Kontynencie modeli Sportage.

Kia EV5. Stylistyka

Podobnie jak EV9, również EV5 zaprojektowano zgodnie z językiem stylistycznym o nazwie Opposites United. Cechuje się on okrągłymi kształtami, które gdzie nigdzie są urozmaicane ostrymi krawędziami.

Zdjęcie Kia EV5 Concept / materiały prasowe

Z przodu obu modele posiadają oświetlenie tzw. Star Map, którego cechy szczególne to kilka niezależnych źródeł światła. Inne cechy wspólne EV5 i EV9 to ostro zwężająca się tylnej części samochodu linia okien, a także obracane fotele. Przy czym w EV9 obracać się będą tylko fotele drugiego rzędu, dzięki czemu można w kabinie stworzyć salonkę.

Reklama

Zdjęcie Kia EV5 Concept / materiały prasowe

Sam wygląd deski rozdzielczej EV5 również nawiązuje do EV9. W EV5 kokpit jest jednak znacznie bardziej futurystycznu, co nie powinno dziwić - mamy przecież do czynienia z samochodem koncepcyjnym.

Zdjęcie Kia EV9 / materiały prasowe

Kia EV5 w wersji produkcyjnej jeszcze w tym roku

Premiera Kii EV5 miała miejsca w Chinach, podczas wydarzenia Kia Chinese EV Day. Wersja produkcyjna tego pojazdu w Państwie Środka ma pojawić się jeszcze w tym roku. A co z innymi rynkami? Koreańczycy zapowiedzieli, że dokładne informacje o dostępności EV5 w innych krajach opublikują w późniejszym czasie.

Kia EV5 Concept 1 / 8 Kia EV5 Concept Źródło: materiały prasowe

Możemy się więc spodziewać, że Kia EV5 trafi również do Europy.

***