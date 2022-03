Rolls-Royce Spectre to wyczekiwany elektryczny model brytyjskiego producenta, którego premiera została zaplanowana na czwarty kwartał 2023 roku. Samochód ma być najbardziej skomunikowanym Rolls-Roycem w historii, łączącym w pełni elektryczny napęd oraz zaawansowany system przetwarzania informacji z nowoczesną konstrukcją stworzoną przez brytyjskich inżynierów.

Jak poinformowali przedstawiciele marki, właśnie zakończyły się jego zimowe testy w specjalistycznym kompleksie w pobliżu koła podbiegunowego, gdzie z sukcesem pokonał wyzwania pojawiające się w temperaturze -40 stopni Celsjusza.

Jest kilka przyczyn, dla których marka wystawia swoje produkty na takie warunki. Ekstremalna pogoda pozwala upewnić się, że wszelkie zaawansowane systemy samochodu działają poprawnie, a elementy konstrukcyjne zachowują swoje pierwotne właściwości. Trwałość niektórych materiałów może się zmieniać po poddaniu ich na działanie wyjątkowo niskich temperatur. Sprawdzian pozwala także przetestować wydajność ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i systemów chłodzenia.

Podczas zimowych testów firma bada także dodatkowy, bardzo ważny aspekt. Inżynierowie Rolls-Royce’a określają go mianem "spowolnionego czasu". Dzięki jeździe po słabo przyczepnych powierzchniach, takich jak śnieg oraz lód i celowej destabilizacji samochodu, konstruktorzy mogą stworzyć podobne warunki na niższych biegach do tych, które mogłyby wystąpić podczas jazdy przy dużo wyższych prędkościach. To z kolei umożliwia precyzyjną konfiguracje zawieszenia samochodu oraz kalibrację jego systemów wspomagających jazdę.

Rolls-Royce Spectre - pierwsze szczegóły

Wraz z komunikatem dotyczącym wspomnianych testów, firma uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat konstrukcji elektrycznego Rolls-Royce’a oraz jego wyglądu. Samochód ma bazować na aluminiowej ramie, która stanowi także podstawę obecnych modeli Phantom, Ghost i Cullinan. Jego stylistyka ma nawiązywać do Phantoma Coupe, a cechą charakterystyczną będą dzielone reflektory przednie. Będzie to również pierwsze coupe Rolls-Royce'a od 1926 roku z 23-calowymi kołami.

Spectre został opisany przez szefów Rolls-Royce’a jako najważniejszy samochód w 118-letniej historii firmy. Premiera wyjątkowego modelu została zaplanowana na czwarty kwartał 2023 roku.

