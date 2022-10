Elektryczny Avenger także w wersji 4x4? Jeep udowadnia, że potrafi

Chociaż elektryczny Jeep Avenger debiutuje na rynku z napędem kierowanym wyłącznie na przednie koła, amerykański producent chce w przyszłości doposażyć go w napęd 4x4. Przykładem jak mógłby wyglądać taki wariant jest zaprezentowany na Salonie Samochodowym w Paryżu, koncept Avengera 4x4. Łączy on możliwości elektrycznego silnika i napędu na obie osie z kompaktowym nadwoziem i sporą liczbą terenowych dodatków.

Avenger od początku był projektowany jako model Jeepa, a w pełni elektryczna wersja 4x2 już teraz oferuje kilka najlepszych w swojej klasie możliwości terenowych. Nie mogliśmy jednak na tym poprzestać, stawiając sobie pytanie jaki efekt dałoby połączenie możliwości elektrycznego modelu z napędem 4x4. Christian Meunier, dyrektor generalny marki Jeep

Elektrykiem w teren

Zmiany w samochodzie nie ograniczają się jednak wyłącznie do napędu. Avenger 4x4 Concept został wyposażony jest w haki holownicze, poszerzone błotniki i szerszy rozstaw kół oraz większe, wyeksponowane i bardziej agresywne opony. W celu dodatkowego zwiększenia możliwości terenowych, kąt natarcia został poprawiony do 21-stopni, kąt rampowy do 34-stopni, a kąt zejścia do 20-stopni, dzięki prześwitowi wynoszącemu teraz ponad 200 mm.

Reklama

Zdjęcie Jeep Avenger 4x4 Concept / materiały prasowe

Przód ma dodatkową osłonę, w formie grubszego wykończenia, a do tego dochodzą dodatkowe, wbudowane reflektory poprawiające widoczność podczas jazdy nocą.

Avenger 4x4 Concept ma także nowy, lekki system do ładunku na dachu, który dzięki specjalnym pasom unieruchamia ciasno bagaż, a na całej długości ma zabezpieczenia chroniące przed zarysowaniami. Cały pakiet uzupełnia antyrefleksyjna naklejka na pokrywę silnika oraz wykończenie ochronne na osłonę chłodnicy.

Zdjęcie Jeep Avenger 4x4 Concept / materiały prasowe

Jeep stawia na bezemisyjność

Podsumowując prezentację, Meunier podkreślił, że marka Jeep chce się stać numerem jeden na świecie wśród marek zelektryfikowanych SUV-ów. Amerykański producent ma "na wyciągnięcie ręki" pełną gamę nowych, w pełni elektrycznych modeli Jeepa 4x4 i stopniowo jego oferta będzie rozszerzana.

***